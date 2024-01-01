بدائل - Desk360
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Zendesk
zendesk.com
شركة Zendesk هي شركة برمجيات خدمة عملاء أمريكية يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. وهي مدرجة في بورصة نيويورك بالرمز ZEN وهي أحد مكونات مؤشر Russell 2000. تأسست Zendesk في عام 2007 في كوبنهاغن، الدنمارك، ولديها 2000 موظف وتخدم 119000 عميل مدفوع الأجر في 150 د...
Intercom
intercom.com
Intercom عبارة عن منصة علاقات محادثة (CRP) تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب مخصصة قائمة على المراسلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Intercom في سان فرانسيسكو ولديها مكاتب إضافية في شيكاغو ودبلن وسيدني ولندن. اعتبارًا من فبراير 2017، أصبح لدى Intercom 100000 مستخدم نشط شهريًا. ا...
Freshdesk
freshdesk.com
برنامج خدمة عملاء قائم على السحابة عبر الإنترنت يوفر دعم مكتب المساعدة مع جميع عمليات الأتمتة الذكية لإنجاز الأمور بشكل أسرع. اشترك في نسخة تجريبية مجانية اليوم!
Zoho Desk
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Tidio
tidio.com
تواصل مع زوار موقع الويب الخاص بك على الفور وقم بتحويلهم إلى عملاء يدفعون. استخدم حلول الاتصالات والتسويق من Tidio لتنمية أعمالك.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاتصالات السحابية وحلول التعاون للشركات. أسس الرئيس التنفيذي لشركة RingCentral Vlad Shmunis و CTO Vlad Vendrow الشركة في عام 1999. وكان من بين المستثمرين في RingCentral دوغ ليون، وسيكويا كابيتال، وديفيد وايدن، وKhosla Ventures، روب ثيس، Scale Venture Par...
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot هو حل مفتوح المصدر لدعم العملاء يساعد الشركات على إشراك عملائها على موقعها الإلكتروني وصفحتها على Facebook وTwitter وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك. وهو بديل مفتوح المصدر لـ Intercom وDrift وFreshchat وما إلى ذلك. قم بتوصيل عميلك قنوات المحادثة والتحدث مع عم...
ConnectWise Manage
connectwise.com
إدارة ConnectWise: برنامج أتمتة الخدمة الاحترافية (PSA) لتشغيل أعمال MSP الخاصة بك. قم بتبسيط عملياتك باستخدام حل PSA الذي أثبت كفاءته.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout هي شركة عالمية تعمل عن بعد وتوفر برامج مكتب المساعدة ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ماساتشوستس. توفر الشركة منصة لدعم العملاء قائمة على البريد الإلكتروني، وأداة قاعدة معرفية، وأداة بحث/اتصال قابلة للتضمين لمحترفي خدمة العملاء. المنتج الرئيسي لشركة Help Scout (يسمى أيضًا Help Scout) هو مكتب ...
Gorgias
gorgias.com
مكتب مساعدة مصمم لمتاجر التجارة الإلكترونية. توفير خدمة عملاء متعددة القنوات من تطبيق واحد. احصل على الإنتاجية من خلال الاستجابات التلقائية للطلبات الشائعة.
Atera
atera.com
برنامج RMM (إدارة المراقبة عن بعد) من Atera مصمم للأشخاص. إنه حل RMM شامل مع PSA والوصول عن بعد. ابدأ تجربتك المجانية اليوم
LiveChat
livechat.com
LiveChat – برنامج الدردشة عبر الإنترنت ومكتب المساعدة لمواقع الويب. استخدم LiveChat للتعامل بسرعة مع خدمة العملاء. قم بالتسجيل وتجربة LiveChat مجانًا لمدة 14 يومًا!
Teamwork
teamwork.com
أنشئ فريقًا فعالاً يعمل بشكل رائع معًا، باستخدام برنامج إدارة المشاريع ومكتب المساعدة والدردشة وبرامج إدارة المستندات وإدارة علاقات العملاء (CRM) من Teamwork.
Front
front.com
Front هي منصة تواصل العملاء التي تجمع بسلاسة بين رسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات وزملاء الفريق في عرض واحد. توقف عن الانشغال. البدء في إحداث تأثير.
Zammad
zammad.com
ابدأ في دقائق، كن فائزًا لسنوات اكتشف نظام التذاكر زماد هل هو واحد من تلك الأيام؟ ملاحظات لاصقة في كل مكان والهاتف لن يتوقف عن الرنين؟ Zammad هو برنامج مكتب المساعدة للمستقبل ويساعدك على إيجاد هيكل في الفوضى. قم بتوصيل جميع قنوات الاتصال الخاصة بك، وامنح حقوق المستخدم بسهولة، واحصل على تقارير مفيد...
ConnectWise Home
connectwise.com
يعمل ConnectWise على تمكين مقدمي خدمات التكنولوجيا من الوصول إلى أهدافهم بشكل أسرع من خلال تقنية MSP الحائزة على جوائز ومجموعة برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات.
Crisp
crisp.chat
اكتشف منصة مراسلة العملاء الخاصة بنا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. المحطة الوحيدة للمبيعات والتسويق والدعم في برنامج واحد: Crisp. تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها. حاول الآن! نحن نقدم قاعدة المعرفة وصندوق البريد للفريق وChatbot وCRM والعديد من الميزات الأخرى للس...
Helpwise
helpwise.io
يعد Helpwise برنامجًا سهل الاستخدام لصندوق الوارد المشترك والتعاون عبر البريد الإلكتروني للفرق لإدارة حسابات البريد الإلكتروني للفريق مثل help@ وsales@ وما إلى ذلك. احصل على Shared Inbox لفريقك الآن!
ServiceNow
servicenow.com
تتيح خدمة ServiceNow للموظفين العمل بالطريقة التي يريدونها، وليس بالطريقة التي يملي عليهم بها البرنامج. ويمكن للعملاء الحصول على ما يحتاجون إليه، عندما يحتاجون إليه.
Appy Pie
appypie.com
لا توجد منصة لتطوير التعليمات البرمجية.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج متكامل للتسويق والمبيعات والدعم وبرنامج CRM مجاني للشركات المتنامية لإشراك زوار الويب والتحويل إلى عملاء سعداء
Groove
groovehq.com
تعرف على سبب استخدام أكثر من 8000 عميل لـ Groove لزيادة رضا العملاء وبناء علاقات هادفة مع العملاء
Insightly
insightly.com
إنسايتلي هي شركة خاصة متخصصة في تكنولوجيا الكمبيوتر ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
Agile CRM
agilecrm.com
يعد برنامج Agile CRM أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) وسهل وقوي وبأسعار معقولة مع أتمتة المبيعات والتسويق للشركات الصغيرة.
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport هي شركة برمجيات دعم العملاء الحائزة على جوائز ما بعد البيع، والتي تم تصميمها خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات التي تدعم تقنية B2B ضمن أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وصناعات الاتصالات.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger CRM هو برنامج عبر الإنترنت يساعد أكثر من 300000 شركة على زيادة المبيعات وتحسين عائد الاستثمار التسويقي وتقديم خدمة عملاء رائعة. جربه مجانًا لمدة 15 يومًا!
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks هي شبكة احترافية لصناعة تكنولوجيا المعلومات (IT) يقع مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس. تأسست الشركة في يناير 2006 على يد سكوت أبيل، وجاي هالبيرج، وجريج كاتاوار، وفرانسيس سوليفان لبناء برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات. Spiceworks هو مجتمع عبر الإنترنت حيث يمكن للمستخدمين التعاون وطلب المشورة م...
Trengo
trengo.com
أسعد عملائك على قنواتهم المفضلة. اكتشف Trengo، منصة الاتصالات متعددة القنوات التي توحد جميع قنوات المراسلة في عرض واحد. جعل التواصل مع العملاء سهلا.