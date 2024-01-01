Desk360

Desk360

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الموقع الإلكتروني: desk360.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Desk360 على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Desk360 عبارة عن نظام أساسي لدعم العملاء متعدد القنوات، يمكّن الشركات من جميع الأحجام من الحصول على رؤية 360 درجة لعملائها والاستفادة من البريد الوارد من الجيل التالي لتطبيقات الأجهزة المحمولة ومواقع الويب الخاصة بهم. يتيح لك التواصل مع عملائك عبر أي قناة (البريد الإلكتروني، الدردشة المباشرة، وسائل التواصل الاجتماعي، الواتساب، وحتى صندوق الرسائل داخل تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم)، مع توحيد جميع الرسائل على شاشة واحدة لممثلي عملائك. باستخدام Desk360، يمكنك إنشاء صندوق بريد للمستخدمين للتواصل معك وفقًا لشروطهم الخاصة. يوفر Desk360 عمليات تكامل مع App Store وGoogle Play Store وHuawei AppGallery، حتى تتمكن من تجميع جميع مراجعات المتجر في صفحة واحدة والرد على عملائك دون التبديل بين حسابات متجرك. تعد إدارة حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك باستخدام Desk360 أمرًا في غاية السهولة. يمكنك عرض جميع رسائل العملاء الواردة من Facebook وInstagram وTwitter والرد عليها على شاشة واحدة، مما يوفر لممثليك قدرًا كبيرًا من الوقت. هل تستخدم عناوين بريد إلكتروني مختلفة لتقديم الدعم لعملائك؟ لا داعي للقلق، لأنه يمكنك توحيد جميع عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بك على شاشة واحدة. والأكثر من ذلك هو أنه يمكنك إنشاء أسئلة وأجوبة مخصصة وصفحات اتصال على موقع الويب الخاص بك لمنح عملائك دعمًا شاملاً من علامتك التجارية. اكتشف Desk360 اليوم وابدأ في التواصل مع عملائك من خلال رسائل Desk360 المحددة مسبقًا والتي أعدها مترجمون محترفون بـ 40 لغة! قم بإدارة رسائل عملائك الواردة من هذه القنوات الـ 11 في صفحة واحدة، واحصل على تقارير مفصلة عن كل من المنتجات والمستخدمين. اختر من سيكون مسؤولاً عن أي مشروع من خلال تعيين وكلاء خاصين لكل منتج، وتشجيع التعاون بين الفرق لزيادة أدائها!
الفئات:
Business
برامج مكتب المساعدة

الموقع الإلكتروني: desk360.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Desk360. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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