DesignMunk عبارة عن مجموعة منسقة من أفضل أمثلة تصميم الصفحات المقصودة والصفحة الرئيسية لإلهام مصممي الويب والمسوقين. يتميز موقع الويب بمجموعة واسعة من تصميمات الصفحات المقصودة عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، مثل التكنولوجيا والأعمال والوكالات والتجارة الإلكترونية والتمويل والتسويق والمزيد. لكل صفحة مقصودة مميزة، توفر DesignMunk لقطة شاشة، واسم الشركة/المنتج، وتاريخ الإطلاق، وبعض علامات الفئات ذات الصلة. تعرض أمثلة الصفحة المقصودة تصميمات إبداعية تركز على التحويل مع عناصر مثل أقسام البطل، والعبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، وميزات المنتج، وشهادات العملاء، والمزيد. يتم تنظيم الموقع بواسطة @tajim، الذي يقوم باختيار وعرض أهم إلهامات الصفحة المقصودة بشكل منتظم. بالإضافة إلى الصفحات المقصودة المميزة، يحتوي الموقع أيضًا على أقسام لأدوات تصميم الذكاء الاصطناعي وكتب التصميم ونسخة UX المصغرة وقدرة المستخدمين على إرسال صفحاتهم المقصودة للتضمين المحتمل.

الموقع الإلكتروني: designmunk.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DesignMunk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.