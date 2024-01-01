Designer Daily

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مكان للمصممين للعثور على الإلهام والموارد والأفكار التي ستكون مفيدة لعملهم اليومي. تتم صيانته بواسطة ميركو هامبرت، مصمم الجرافيك والويب السويسري. المواضيع الرئيسية التي يتم تناولها هي التصميم الجرافيكي، والإعلان، والتصوير الفوتوغرافي، والطباعة، وتصميم الويب، والتصميم الداخلي.

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