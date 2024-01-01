Design World

Design World

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الموقع الإلكتروني: designworldonline.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Design World على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر Design World Online محتوى وموارد تقنية لمهندسي التصميم للمساعدة في تصميم المنتجات بشكل أسرع وأكثر ذكاءً وبأقل من الميزانية. من معلومات المنتجات الجديدة، والبرامج التعليمية الفنية، ومقاطع الفيديو، ونماذج CAD ثلاثية الأبعاد والمنتديات المجتمعية، يعد Design World المورد الأكثر فائدة عبر الإنترنت للمهندس المحترف.

الموقع الإلكتروني: designworldonline.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Design World. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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