Democracy Now!

Democracy Now!

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الموقع الإلكتروني: democracynow.org

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برنامج إخباري تلفزيوني/إذاعي يومي، تقدمه إيمي جودمان وخوان جونزاليس، الرائدان في أكبر تعاون إعلامي مجتمعي في الولايات المتحدة.

الموقع الإلكتروني: democracynow.org

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