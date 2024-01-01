بدائل - Delibr

Reqstudio

reqstudio.com

ReqStudio هو الحل عبر الإنترنت للشركات لجمع المتطلبات وله هدف رئيسي واحد وهو جعل تجربتك في تجميع البرامج وإنشاء الوثائق ومتابعة العملية بأكملها سهلة وبسيطة وتحبها. لا تزال إدارة مشاريع تطوير البرمجيات تفشل في التسليم في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية في أكثر من 60% من الحالات. وفي ما يصل إلى 35%، ي...