بدائل - Delibr

OneDesk

OneDesk

onedesk.com

يجمع OneDesk بين برنامجي HelpDesk وProject Management عبر الإنترنت. قم بخدمة عملائك وإدارة مشاريع الفريق من خلال تطبيق واحد.

Accompa

Accompa

accompa.com

#1 أداة برمجية لإدارة المتطلبات السحابية. يستخدم من قبل فرق تحليل الأعمال وإدارة المنتجات والهندسة وتكنولوجيا المعلومات في مئات الشركات. احصل على نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا. بواسطة أكومبا.

Olive

Olive

olive.app

اكتشف مستقبل اتخاذ القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات ومصادر البرامج مع Olive. Olive هي منصة مصادر البرامج الوحيدة التي تجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية لمساعدتك على اتخاذ قرارات أفضل. تمكّنك منصة Olive من مركزية عملية RFx الخاصة بك، وجمع الرؤى، وتقييم الاستجابات، ومقارنة البائعين وال...

Userdoc

Userdoc

userdoc.fyi

Userdoc هي أداة حديثة لإدارة المتطلبات تهدف إلى تبسيط عملية إنشاء وإدارة قصص المستخدم والشخصيات ورحلات المستخدم. توفر المنصة مساعدة الذكاء الاصطناعي، مما يمكّن المستخدمين من توفير الوقت في إنشاء قصص المستخدمين والشخصيات ومعايير القبول. يتيح Userdoc للمستخدمين مركزية المعرفة أثناء مراحل الاكتشاف وال...

Reqstudio

Reqstudio

reqstudio.com

ReqStudio هو الحل عبر الإنترنت للشركات لجمع المتطلبات وله هدف رئيسي واحد وهو جعل تجربتك في تجميع البرامج وإنشاء الوثائق ومتابعة العملية بأكملها سهلة وبسيطة وتحبها. لا تزال إدارة مشاريع تطوير البرمجيات تفشل في التسليم في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية في أكثر من 60% من الحالات. وفي ما يصل إلى 35%، ي...

Flow Engineering

Flow Engineering

flowengineering.com

يتوافق تتبع المتطلبات الرشيقة مع Digital Twin. تم تصميم Flow خصيصًا لمساعدة فرق Agile سريعة الحركة على التكرار بشكل أسرع.

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