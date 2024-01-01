Delegasi

Delegasi

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الموقع الإلكتروني: delegasi.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Delegasi على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إنه مثل الحصول على تقرير مالي يعده محاسبك الخاص، بتكلفة أقل. التفويض عبارة عن خدمة إعداد التقارير المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تزال أرباحها وخسائرها تتقلب من شهر لآخر

الموقع الإلكتروني: delegasi.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Delegasi. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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