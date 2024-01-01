Defence Blog

Defence Blog

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مدونة الدفاع هي مصدر الأخبار الموثوق به لكل ما تحتاج لمعرفته حول ما يجري في المجتمع العسكري وفي الخارج بما في ذلك المركبات والمعدات العسكرية والأخبار العاجلة والأخبار الدولية والمزيد. نحن نركز على الأشخاص والقضايا والأحداث والتقنيات التي تقود الاستجابة المستقبلية.

الموقع الإلكتروني: defence-blog.com

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