بدائل - DeepSales
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Hunter.io
hunter.io
Hunter هو الحل الرائد للعثور على عناوين البريد الإلكتروني المهنية والتحقق منها. ابدأ في استخدام Hunter وتواصل مع الأشخاص المهمين لشركتك.
Similarweb
similarweb.com
يعد موقع Sameweb مزودًا للاستخبارات الرقمية لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). توفر المنصة خدمات تحليلات الويب وتقدم لمستخدميها معلومات حول حركة مرور الويب الخاصة بعملائهم ومنافسيهم.
Seamless.AI
seamless.ai
أداة المبيعات المصنفة رقم 1 للاتصالات المباشرة بين الشركات وأرقام الهواتف المحمولة ورسائل البريد الإلكتروني. أكثر من 300.000 من مسؤولي المبيعات يستخدمون Seamless.AI لتوليد عملاء محتملين للمبيعات.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit هو محرك البيانات التسويقية لجميع تفاعلات عملائك. افهم عملائك بعمق، وحدد الآفاق المستقبلية، وقم بتخصيص كل تفاعل تسويقي ومبيعاتي.
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
FullContact
fullcontact.com
شركة FullContact Inc. هي شركة تكنولوجيا مملوكة للقطاع الخاص توفر مجموعة من منتجات البرمجيات المستندة إلى السحابة للشركات والمطورين والعلامات التجارية. ينصب تركيزهم الرئيسي على تحليل الهوية الآمن للخصوصية وتكامل واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي. تتضمن مجموعة عروضهم منتجات مثل Enrich، التي تستخدم...
Clay
clay.com
البحث عن العملاء المتوقعين من أي مكان على شبكة الإنترنت. قم ببناء قوائم العملاء المتوقعين من الأماكن التي لم تعتقد أنها ممكنة من قبل. تواصل مع أكثر من 50 عملية تكامل لسحب الأسماء ورسائل البريد الإلكتروني والمكدس التقني والأدوار المفتوحة وغير ذلك الكثير تلقائيًا.
RocketReach
rocketreach.co
اتصالك من الدرجة الأولى بأي محترف. تواصل مباشرة مع صناع القرار المناسبين، باستخدام أكبر وأدق قاعدة بيانات في العالم لرسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر.
Kaspr
kaspr.io
اقض وقتًا أقل في التنقيب وحقق حصتك. Kaspr عبارة عن ملحق LinkedIn Chrome ولوحة تحكم تتيح لك الوصول إلى بيانات الاتصال B2B في ثوانٍ.
Diffbot
diffbot.com
بيانات الويب دون تجريف الويب. يمكنك الاستعلام عن تريليون قطعة من المحتوى المتصل عبر الويب أو استخراجها عند الطلب باستخدام Diffbot.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أتمتة مبيعات الذكاء الاصطناعي ومنصة التنقيب عن بيانات B2C. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: تحديد زوار موقع الويب المجهولين لديك عن طريق البريد الإلكتروني، وأدوات أتمتة التواصل مع المبيعات، والتكامل مع الآلاف من أدوات إنتاجية الأعمال، ومئات الملايين من سجل...
useArtemis
useartemis.co
ابحث عن العملاء المحتملين وقم بإثراء رسائل البريد الإلكتروني وابدأ حملات متعددة القنوات. قم بتعزيز جهود التوعية الخاصة بك، واستخرج العملاء المحتملين وإثرائهم، ثم ابدأ حملات متعددة القنوات من خلال Linkedin ورسائل البريد الإلكتروني.
Closely
closelyhq.com
أفضل أداة لأتمتة LinkedIn: ✔️إنشاء حملات إعلانية مخصصة ✔️إدارة خطوط المبيعات ✔️تتبع الإنتاجية ✔️التكامل الأصلي مع أدوات CRM. ⭐50 نقطة مجانية.
Metadata
metadata.io
تعمل البيانات التعريفية على التخلص من العمل اليدوي والمتكرر حتى يتمكن المسوقون في مجال B2B من التركيز أخيرًا على الإستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.
SalesIntel
salesintel.io
ابحث عن عملائك المثاليين وتواصل معهم واكسبهم. احصل على بيانات دقيقة عن الشركات وبيانات الاتصال لتحقيق المزيد من الإيرادات بشكل أسرع.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ عبارة عن منصة لأدوات التنقيب عن مبيعات B2B. ابحث عن بيانات العملاء المحتملين، وتتبع إشارات الشراء، وقم بتخصيص التواصل البارد للتنقيب الخارجي.
Cognism
cognism.com
تواصل مع شريكك المثالي. ابدأ محادثات هادفة مع الحسابات وجهات الاتصال المستهدفة باستخدام معلومات المبيعات الأكثر تميزًا في السوق.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish هو أقوى محرك بحث للاتصالات في العالم. تقوم Swordfish بتجميع البيانات من أفضل موفري خدمة التحقق من هوية الأشخاص في العالم مثل Hoovers وDun & Bradstreet وExperian ومئات المصادر المستقلة الأخرى والموجزات المباشرة لتزويدك بمعلومات اتصال محدثة وصالحة ومباشرة للأشخاص الذين تبحث عنهم . يتم استخدا...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs عبارة عن منصة لاستخبارات المبيعات تسمح لك بالذهاب إلى السوق خلال أسبوع أو أقل. بيانات النوايا، وتتبع استخدام التكنولوجيا، والتسجيل الرئيسي للسماح للمسوقين/المبيعات B2B بمعرفة السوق التي يمكن التعامل معها. تفخر شركة OceanFrogs بتقديم البيانات الدولية (آسيا والمحيط الهادئ، واليابان، والهند،...
Success.ai
success.ai
يستخدم Success.ai الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إرسال عدد غير محدود من رسائل البريد الإلكتروني إلى العملاء المحتملين الذين تم التحقق منهم، مما يعزز انتشارك. نحن نحدد العملاء المحتملين المناسبين لاستهداف رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتخصيصها وتتبع نتائج حملاتك حتى تتمكن من تحقيق نمو لا يمكن إيقاف...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder عبارة عن منصة مبتكرة لإنشاء العملاء المحتملين وإثراء البيانات في مجال B2B والتي تُحدث ثورة في المبيعات والتسويق. مدعومًا بالخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فهو يمكّن الشركات من اكتشاف العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية وإثراء بيانات العملاء وتبسيط العمليات. من خلال التكامل السلس مع ...
LoneScale
lonescale.com
أنشئ المزيد من خطوط الأنابيب المؤهلة وأبرم المزيد من الصفقات من خلال الاستفادة من بيانات النوايا ومحفزات المبيعات.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (المعروفة سابقًا باسم Leadleader) هي منصة تسويقية توفر لفرق المبيعات والتسويق البيانات والتطبيقات والرؤى التي يحتاجونها للعثور على عملاء محتملين وإبرام الصفقات.
InboxPro
inboxpro.io
تحويل العملاء المتوقعين إلى عملاء. إغلاق المزيد من الاجتماعات يساعدك InboxPro على تبسيط عملية اكتساب العملاء ورعايتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي ودمج العلامات وتسلسلات المتابعة والتقويم المدمج.
Luna.ai
luna.ai
ابحث عن عملاء متوقعين مثاليين، وأرسل رسائل بريد إلكتروني مذهلة. هل تطمح إلى التوسع بسرعة أكبر من مجرد اتصالاتك الشخصية، دون متاعب التنقيب الذي يستغرق وقتًا طويلاً؟ يُحدث الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Luna ثورة في الطريقة التي تجد بها العملاء المتوقعين وتتفاعل معهم من خلال اقتراح رسائل بريد إلكتروني مخ...
Clearout
clearout.io
التحقق من صحة البريد الإلكتروني المجمع - دقيق بنسبة 98%+، متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات، إزالة مصائد البريد العشوائي، التحقق من إساءة استخدام البريد الإلكتروني، مكتشف البريد الإلكتروني، واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي، وقت تشغيل بنسبة 99.9% - تجربة مجانية مع 100 نقطة!
Common Room
commonroom.io
تساعدك الغرفة المشتركة على بناء منتجات أفضل وتعميق العلاقات والنمو بشكل أسرع.
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts is a curated database of 50 million+ working professionals and CVs. Boost your lead generation, marketing, and recruitment efforts. Use advanced filtering to find your perfect prospects and candidates. It’s the most affordable and easy-to-use contact database and CV search in the market...
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM saves you hours in research and data entry. We'll find the information you need automatically.
Prospeo
prospeo.io
Prospeo provides high-quality email finding tools, such as company email search, LinkedIn Sales Navigator Export, bulk email verification, and more. With our proprietary email verification system, we verify catch-all (accept-all) emails. We help lead generation experts and SDR hit their goals.
Pharow
pharow.com
Pharow is the easiest B2B prospecting tool to boost your appointments and B2B sales. In 3 clicks, you find your future customers and their contact details. Our platform allows you to find and segment your prospects based on insights (growth, recruitment, technology used, etc.) find their contact det...
Trueleads
trueleads.com
Trueleads is a cloud-based platform that interacts with the existing algorithms and applications already in place on LinkedIn. It will help you to grow your LinkedIn network and sales pipeline by automating the entire process of searching for and connecting with chosen targets (decision-makers). Onc...
People Data Labs
peopledatalabs.com
At People Data Labs we are building the largest and most accurate source of truth of people data. We provide a dataset of resume, contact, social, and demographic information for over 1.5 Billion unique individuals, delivered to you at the scale you need it. Sign Up for a Free API Key and start enri...
HeyReach
heyreach.io
LinkedIn automation software that helps agencies and teams scale their LinkedIn outreach! Safely send unlimited connection requests & messages from multiple synchronized accounts, with the only agency-first LinkedIn automation tool on the market. What is included: - Unified Dashboard for all LinkedI...
Coldlytics
coldlytics.com
Sick of stale B2B databases? Coldlytics seamlessly combines cutting-edge automation with human researcher to bring you the freshest leads out there. Submit your targeting requirements via our self-serve platform and our team will build you an entirely custom lead list in just 24 hours. Don't settle ...
GrowMeOrganic
growmeorganic.com
GrowMeOrganic is an all one lead generation and sales automation platform for growth hackers, founders, marketing executives and digital agencies. WIth GrowMeOrganic, you can extract emails from B2B platforms like LinkedIn & B2C platforms like Google Maps. Send unlimited drip campaigns and a lot mor...
LeadFuze
leadfuze.com
Find any business professional's contact information. Search entire market segments, or for specific individuals or accounts. Used by salespeople, recruiters, and marketers to help them build their ideal list of leads and candidates. LeadFuze aggregates the world’s professional data to continue to d...
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact provides access to 15+ data sources to find every B2B email out there in one tool, at a fraction of the price - with an integrated AI that finds the optimal provider sequence based on your lead list.
zaplify
zaplify.com
Zaplify is the modern sales intelligence and engagement platform that helps companies find and contact new clients. Find your leads through our database with direct access to 600M relevant prospects through Linkedin url, email and phone. Get in touch with your next customers efficiently through mult...
Reverse Contact
reversecontact.com
Reverse contact is a reverse email lookup tool designed to optimize your data enrichment process. Using just an email address, our tool can find the LinkedIn profile associated with that contact and generate a list of employee/company-related information in a few clicks. Offering a unique search, CV...
VoilaNorbert
voilanorbert.com
Norbert is an intelligent lead generation tool that can find anyone's corporate email address and enrich it with data that drives conversion.
LeadPost
leadpost.com
اكتشف بالضبط من يزور موقعك على الويب. تعرف على من يزور موقع الويب الخاص بك – حتى لو لم يملأوا النموذج! باستخدام سطر واحد فقط من التعليمات البرمجية، يمكن أن يوفر لك LeadPost الأسماء ومعلومات الاتصال والمزيد.
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality هو أداة تعزيز جودة البيانات لإدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك: يساعدك الحل الذكي على إنشاء وتحديث العملاء المحتملين وجهات الاتصال والحسابات مباشرة في واجهات Salesforce وMicrosoft Dynamics وSAP Sales Cloud. عند إدخال بيانات جهة الاتصال، ستحصل تلقائيًا على اقتراحات للمعلومات ا...
We-Connect
we-connect.io
في We-Connect، نقدم لك أداة التواصل الأكثر أمانًا والأكثر تقدمًا في السوق. نحن نقدم لوحة تحكم شاملة حيث يمكنك بسهولة إدارة العملاء المحتملين، وتشغيل التسلسلات الذكية، وتحليل حملات التنقيب الفردية. لحماية أعمالك وعملائك، نستخدم برامج سحابية - لذلك لا داعي للقلق بشأن الأمان. إذا كنت مستعدًا للانتقال إ...
LeadMine
leadmine.net
تعد LeadMine واحدة من منصات توليد العملاء المحتملين البسيطة والقوية والتي تثق بها أكثر من 1000 شركة حول العالم. نحن في LeadMine نسعى جاهدين لتوفير عملاء محتملين مؤهلين تأهيلاً عاليًا ومعتمدين، والأهم من ذلك، عملاء محترفين ودقيقين. باستخدام أدواتنا، يمكنك العثور على العملاء المحتملين في أقل من خمس ثو...
Salespanel
salespanel.io
Salespanel هو برنامج لتحليل بيانات نوايا الطرف الأول وتتبع رحلة العميل. في المشهد الحالي لتتبع العملاء، مع توقف Universal Analytics وحظر Google Analytics في العديد من البلدان الأوروبية، يعد Salespanel بمثابة الحل الأمثل للشركات B2B التي ترغب في تتبع بيانات رحلة عميل الطرف الأول وربطها بأنظمة المبيعا...
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata هي أول منصة في العالم للتنقيب عن الأعمال B2B بنظام الدفع الفوري مع أكثر من 100 مليون جهة اتصال مباشرة B2B مع ضمان دقة بنسبة 95% وتقدم خدمات لأكثر من 20000 عميل منذ عام 2015. منصتنا المبتكرة والقوية تخدم جهات الاتصال التجارية قوائم لعملائها من أكثر من 200 دولة مع أكثر من 50 معيار بحث، وت...
Tomba
tomba.io
Tomba.io هو أداة البحث عن البريد الإلكتروني لمبيعات B2B والتسويق عبر البريد الإلكتروني. نحن نقوم بجمع وصياغة البيانات العامة باستخدام الروبوتات الخاصة بنا لتوفير أداة تنقيب متقدمة لمساعدة المحترفين البيانات على نطاق واسع مباشرة من المصدر مدفوعة بالتكنولوجيا
DiscoverData
discoverdata.ai
مضاعفة خط إيراداتك خلال 30 يومًا. يكتشف الذكاء الاصطناعي تفاصيل الاتصال لجميع زوار الموقع المجهولين، ويحصل على البيانات (أرقام الهاتف المحمول، ورسائل البريد الإلكتروني) مجانًا!
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact هو أحد حلول SaaS التي تعمل على إثراء البيانات وتنظيفها وتصحيحها مباشرة في إدارة علاقات العملاء (CRM)، دون أي تدخل بشري. يعمل الحل حصريًا من خلال الخوارزميات وخوادم الاختبار الخاصة بنا، وعلى عكس جميع حلول الإثراء، لا تحتوي Dropcontact على قاعدة بيانات جهات اتصال. وهذا يجعل Dropcontact الح...
ContactOut
contactout.com
هل سئمت من دفع مبالغ زائدة مقابل بيانات اتصال B2B دقيقة وتتمنى لو كان هناك حل أكثر فعالية من حيث التكلفة؟ تقديم ContactOut - قاعدة بيانات جهات الاتصال الأكثر دقة في العالم. ابحث عن عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف لـ 300 مليون محترف، بما في ذلك بيانات B2B لـ 30 مليون شركة. تحظى منصتنا بثقة 1....
LeadGenius
leadgenius.com
يستخدم LeadGenius التعلم الآلي وشبكة عالمية من الباحثين البشريين لمساعدة فرق المبيعات والتسويق B2B على توسيع نطاق عملياتهم الخارجية. تستخدم الشركات الأسرع نموًا في العالم LeadGenius للعثور على العملاء الدائمين والتواصل معهم. تقدم LeadGenius 3 خدمات أساسية لفرق المبيعات والتسويق B2B والتي يمكن استخدا...
Lusha
lusha.com
Lusha عبارة عن منصة استخباراتية للسوق، مصممة لفرق المبيعات والتسويق والتوظيف. تساعد البيانات والرؤى الجديدة والديناميكية والعالية الجودة التي تقدمها Lusha في التغلب على الضوضاء والوصول إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. توفر Lusha إعدادًا سهلاً بدون متاعب عمليات الإعداد الطويلة. من خلال عمليات ...
Skylead
skylead.io
استخدم التواصل متعدد القنوات، والإجراءات إذا/غير ذلك وقم بتوصيل حسابات بريد إلكتروني غير محدودة لزيادة نقاط الاتصال مع العملاء المحتملين. Skylead هي أداة أتمتة LinkedIn الذكية وبرنامج البريد الإلكتروني البارد.
Ocean.io
ocean.io
نظام أساسي لبيانات التنقيب أكثر ذكاءً يوفر لك عملاء محتملين ذوي جودة أعلى بمقدار 5 أضعاف لتحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة في الإيرادات.
Immagnify
immagnify.com
يوفر لك Imagnify وصولاً سهلاً إلى ملايين الشركات والمهنيين عبر البريد الإلكتروني والهاتف وقنوات التواصل الاجتماعي لمساعدة شركتك على النمو بشكل أسرع.
Sopro
sopro.io
تساعد Sopro الشركات على تحديد العملاء المحتملين المؤهلين والتعامل معهم. يقوم خبراؤنا باستهداف العملاء المحتملين والبحث عنهم وإشراكهم نيابة عن فريق المبيعات الخاص بك. يتم إشراك العملاء المحتملين على أساس 1 إلى 1 من خلال مقدمات محادثة مخصصة، مصممة لتتدفق بشكل طبيعي إلى خط أنابيب المبيعات الخاص بك. نحن...