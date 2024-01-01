بدائل - DeepOpinion
Synthesys
synthesys.io
التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي ومولد الفيديو بالذكاء الاصطناعي. أنتج المحتوى السمعي البصري الاحترافي التالي الخاص بك دون إنفاق الأموال على توظيف ممثلين أو كاميرات أو معدات صوتية
InfraNodus
infranodus.com
توليد الأفكار والرؤى باستخدام الذكاء الاصطناعي والتفكير الشبكي. يجمع InfraNodus بين تحليل النص وتصور الشبكة وGPT-3 AI لمساعدتك في دراسة الخطاب وتعزيز سير عمل القراءة والكتابة والبحث. احصل على نظرة عامة موجزة عن أي نص من مصادر استيراد متعددة، واكشف عن الموضوعات الرئيسية والعلاقات بينها، وحدد الأنما...
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
MonkeyLearn
monkeylearn.com
يسهّل MonkeyLearn تنظيف تعليقات العملاء وتصنيفها وتصورها - كل ذلك في مكان واحد. مدعوم بأحدث الذكاء الاصطناعي.
NVivo
qsrinternational.com
أطلق العنان للرؤى في بياناتك باستخدام أفضل برامج تحليل البيانات النوعية. يساعدك NVivo على اكتشاف المزيد من بيانات الأساليب النوعية والمختلطة. اكتشف رؤى أكثر ثراءً وقم بإنتاج نتائج واضحة المعالم ويمكن الدفاع عنها ومدعومة بأدلة صارمة.
UiPath
uipath.com
UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...
Text2data
text2data.com
بمجرد الانتهاء من التحليل، سترى النتيجة الإجمالية للمستند وإدخال النص مع العبارات المميزة. من المهم التحقق من النفي إذا كنت تعتقد أن بعض الكلمات يجب أن يكون لها قطبية مختلفة
NetMiner
netminer.com
يقوم NetMiner بتضمين محرك نصي داخلي قائم على لغة Python ومجهز بمولد البرامج النصية التلقائي للمستخدمين غير المهرة. ثم يمكن للمستخدمين تشغيل NetMiner باستخدام واجهة المستخدم الرسومية الموجودة أو لغة البرنامج النصي القابلة للبرمجة.
Labelf
labelf.ai
Labelf عبارة عن أداة لتصنيف النصوص بالذكاء الاصطناعي بدون أي تعليمات برمجية تتيح لك تدريب أحدث وأكبر نماذج الذكاء الاصطناعي في فترة ما بعد الظهر بناءً على بياناتك الخاصة. حالة الاستخدام الأكثر شيوعًا هي تفسير وتحليل وأتمتة سير عمل دعم العملاء بناءً على المكالمات أو البريد أو الدردشات. يمنحك هذا ميزة...
Yabble
yabble.com
يقوم Yabble بإنشاء رؤى فورية حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات فورية. بدءًا من أول مكون إضافي لـ ChatGPT في العالم إلى مجموعة من الأدوات التي تقوم بإحصاء بياناتك وتلخيصها والدردشة معها على الفور - Yabble هي شركة التكنولوجيا المتطورة الأولى من نوعها التي تُحدث ثورة في الرؤى وتحليلات النصوص باستخدام منتجات ا...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI هو برنامج لاستخراج بيانات الذكاء الاصطناعي حائز على العديد من الجوائز. من خلال الجمع بين رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، تستطيع نماذج الذكاء الاصطناعي لدينا فهم وتفسير أي نوع من المستندات بدقة غير مسبوقة. تضع تقنيتنا معيارًا جديدًا لاستخراج البيانات تلقائيًا: دقة تشبه دقة ا...
unitQ
unitq.com
UnitQ هي الحلقة المفقودة في حلقة تعليقاتك، حيث توفر رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي من تعليقات المستخدمين لمساعدتك في صياغة منتجات وخدمات وتجارب عالية الجودة. تعتمد الشركات الرائدة في فئتها مثل Spotify وBumble وPinterest وReddit وChime وHelloFresh على UnitQ لدفع النمو وتقليل التباطؤ وبناء الولاء.
Displayr
displayr.com
Displayr هو برنامج تحليل وإعداد تقارير شامل مصمم لمساعدة الباحثين في السوق في العثور بسرعة على قصص البيانات القوية ومشاركتها. 1. إنجاز المشروع بشكل أسرع. 2. تعامل مع المهام داخل الشركة التي عادة ما تستعين بها بمصادر خارجية. 3. إنشاء مبسط للتقارير ولوحات المعلومات الجذابة والمحدثة تلقائيًا. 4. تعزيز ...
Comments Analytics
commentsanalytics.com
رؤى قيمة وواضحة وكبيرة ورائعة من مقاطع الفيديو والمشاركات الاجتماعية وصفحات المنتج والبيانات النصية غير المنظمة - لمساعدتك على فهم أفكار عملائك ومشاعرهم ودوافعهم وعمليات اتخاذ القرار بشكل أفضل. تحليلات التعليقات عبارة عن أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي توفر تحليلاً متعمقًا للبيانات النصية غير المنظمة، ب...
Verint
verint.com
Verint هي شركة عالمية رائدة في مجال مشاركة العملاء. خبراء تجربة العملاء في الأتمتة والذكاء الاصطناعي والسحابة.
DeepTalk
deep-talk.ai
قم بإحداث ثورة في عمليات تحليل البيانات الخاصة بك من خلال حل SaaS المتطور المصمم لتبسيط عمليات عملك.
Olvy
olvy.co
سجل التغيير المدعوم بالذكاء الاصطناعي. أبلغ المستخدمين بتحديثات المنتج دون قضاء ساعات كل أسبوع في كتابة الإصدارات. أعلن عن ميزات جديدة من خلال الصفحات المستقلة الجميلة والفعالة لسجل التغيير والأدوات داخل التطبيق.
InMoment
inmoment.com
ويتجاوز نهج InMoment's Experience Improvement (XI) إدارة تجربة العملاء التقليدية ويجمع بين البيانات والتكنولوجيا والخبرة الصناعية."
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc هو حل آلي لقراءة المستندات ومعالجتها، والذي يحول النصوص غير المنظمة إلى بيانات منظمة بفضل استخدام التعرف الضوئي على الحروف والذكاء الاصطناعي. وسوف يقلل من عبء العمل الناجم عن إدارة الفواتير والمستندات الأخرى من قبل فرق إدخال البيانات. ستقوم هذه الأداة باستقبال وتحليل وإدارة الملفات الأكثر ا...
Keatext
keatext.ai
تحليل ردود الفعل لخلق تجارب أفضل للأشخاص. Keatext يجلب صوت العميل والموظف إلى أنشطتك اليومية. تم تصميم نظامنا الأساسي لفرق تجربة العملاء والتسويق والموارد البشرية لفهم كميات كبيرة من التعليقات - فكر في المراجعات والاستطلاعات المفتوحة وتذاكر مركز الاتصال. 1. قم بتحميل التعليقات من خلال إعداد سلس. لا ...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics عبارة عن منصة حديثة لأتمتة المعرفة والتحليلات النصية بدون تعليمات برمجية وقائمة على SaaS والتي تجعل تحليلات النص متاحة لخبير المجال العام. تستخدمها المؤسسات للحصول على قيمة من تحليل تعليقات العملاء، والتنقيب في وسائل التواصل الاجتماعي لفهم احتياجات المستهلكين وآلامهم، وتحديد الاتجا...
Wonderflow
wonderflow.ai
كل يوم، يترك ملايين العملاء تعليقات على المنتجات التي يحبونها، أو يحبونها، أو يكرهونها، أو يرغبون في تغييرها. بدءًا من منتجات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة اليومية الشائعة وحتى المشتريات الراقية، مع نقاط سعر متعددة وعشرات من الاختلافات ضمن نطاقات المنتجات، يمكن أن يكون الذكاء التجاري الدقيق معقدًا ...
RavenPack
ravenpack.com
RavenPack هي الشركة الرائدة في مجال توفير تحليلات البيانات الضخمة للخدمات المالية. يعتمد المتخصصون الماليون على RavenPack لسرعته ودقته في تحليل كميات كبيرة من المحتوى غير المنظم.
MeaningCloud
meaningcloud.com
تحليلات النص. حلول MeanCloud الرائدة في السوق لاستخراج النصوص وصوت العميل. قم بالتسجيل الآن على موقعنا الإلكتروني لاكتشاف واجهة برمجة التطبيقات النصية الخاصة بنا
Thematic
getthematic.com
يقوم الموضوع بتحويل بيانات التعليقات غير المنظمة من أي قناة إلى رؤى لتحسين المنتجات وتجارب العملاء. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وموجهًا بمعرفتك التجارية، أصبح من السهل الآن الحصول على نتائج دقيقة وبسرعة كبيرة. يقدم لك الموضوع الإجابات التي تحتاجها - لماذا تغيرت درجاتك؟ ما هي نقاط الألم الحرجة التي يجب...
Lang.ai EU
lang.ai
Lang.ai عبارة عن منصة لأتمتة الخدمة بدون تعليمات برمجية تعمل على تمكين فرق دعم العملاء من بناء نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكنهم التحكم فيها بشكل مباشر لتحسين عمليات الدعم المهمة وأتمتتها. نحن نتكامل بسلاسة مع Zendesk وSalesforce ونخرج المهام الشاقة واليدوية من أيدي الوكلاء حتى يتمكنوا من التركيز ع...
Lang.ai US
lang.ai
Lang.ai عبارة عن منصة لأتمتة الخدمة بدون تعليمات برمجية تعمل على تمكين فرق دعم العملاء من بناء نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكنهم التحكم فيها بشكل مباشر لتحسين عمليات الدعم المهمة وأتمتتها. نحن نتكامل بسلاسة مع Zendesk وSalesforce ونخرج المهام الشاقة واليدوية من أيدي الوكلاء حتى يتمكنوا من التركيز ع...
Relative Insight
relativeinsight.com
تقدم Relative Insight تحليلاً نصيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لمساعدة العلامات التجارية والوكالات على توليد ذكاء العملاء والجمهور المستهدف والمنافسين من الكلمات. توفر المنصة حلاً فعالاً وقابلاً للتطوير للكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ من النهايات المفتوحة للاستطلاع والمراجعات ونصوص خدمة العملاء والمحادثات...
Playvox
playvox.com
مع نمو حجم المحادثة، يصبح من الصعب البقاء على اطلاع بمشاكل العملاء وطلباتهم. يجعل تطبيق Prodsight هذا الأمر سهلاً من خلال التحليل التلقائي لمحادثات Zendesk وIntercom الخاصة بك بحثًا عن المواضيع والمشاعر وإنتاج تقرير يتم تحديثه باستمرار حول مشكلات المستخدم الأكثر شيوعًا. باعتبارك مدير دعم العملاء، يم...
Lumoa
lumoa.me
Lumoa هي أول منصة CX تقدم GPT. في الماضي، اعتادت الشركات قضاء أسابيع في جمع تعليقات العملاء وتحليلها وتفسيرها وإعداد التقارير عنها من مصادر متعددة. الآن، يمكن لكل موظف طرح الأسئلة وتلقي الإجابات في الوقت الفعلي بناءً على صوت العميل. يساعد Lumoa في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب لزيادة مؤشرات الأداء...