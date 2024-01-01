DeepMake هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) مصممة بشكل أساسي لإنشاء المحتوى، مع التركيز على تأثيرات الفيديو (VFX). باستخدام الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، تقدم DeepMake مجموعة من الخدمات لتبسيط عملية إنشاء المحتوى وتحسينها. تتضمن هذه الخدمات تأثيرات الفيديو الفورية، وإنشاء مقاطع فيديو مخزنة من المطالبات النصية وتجزئة الطبقة الفورية. تحتوي الأداة على ميزات مثل إنشاء مقاطع فيديو ذات انتشار ثابت، والتي تمكن المستخدمين من صياغة مقاطع فيديو عالية الجودة من المطالبات المكتوبة أو توسيع المقاطع الموجودة. كما أنه يستخدم تجزئة الطبقة الذكية التي تعمل على تجزئة الشخصيات والخلفيات والكائنات في مقاطع الفيديو تلقائيًا، مما يسهل تعديلات الفيديو الدقيقة والسرد الديناميكي للقصص. الميزة الرئيسية الأخرى لـ DeepMake هي تقنية تبديل الوجه القوية، المصممة لإضفاء الحيوية على الشخصيات، واستبدال الثنائيات المثيرة، وإنشاء صور رمزية متحركة للألعاب والبث المباشر. تمتلك الأداة أيضًا ميزة ترقية الفيديو التي تهدف إلى تحسين جودة مقاطع الفيديو وتفاصيلها. يوفر DeepMake أيضًا عمليات تكامل مع Adobe After Effects وNuke، وبالتالي توسيع تأثيراته المرئية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتشمل الأدوات التي يعرفها المستخدمون بالفعل. يقدم DeepMake هيكل تسعير لأنواع الاستخدام المختلفة، بما في ذلك إصدار مفتوح المصدر ومجاني تمامًا مع استخدام غير محدود، بالإضافة إلى حزم متميزة مع ميزات حصرية ودعم فني.

الموقع الإلكتروني: deepmake.com

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