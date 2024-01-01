DeepLearning.AI

DeepLearning.AI

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الموقع الإلكتروني: deeplearning.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DeepLearning.AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل شركة DeepLearning.AI على جعل تعليم الذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي متاحًا للأشخاص في جميع أنحاء العالم. تم تأسيس DeepLearning.AI على يد Andrew Ng، وهو رائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: deeplearning.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DeepLearning.AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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