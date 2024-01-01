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تعمل شركة DeepLearning.AI على جعل تعليم الذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي متاحًا للأشخاص في جميع أنحاء العالم. تم تأسيس DeepLearning.AI على يد Andrew Ng، وهو رائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: deeplearning.ai

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