يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DeepL Write على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

اكتب بثقة، مدعومًا بالذكاء الاصطناعي - احصل على إتقان الإملاء والنحو وعلامات الترقيم - طلاقة الصوت والمهنية والطبيعية - صقل كتابتك باستخدام بدائل الكلمات والجمل - اختر أسلوب الكتابة والنبرة التي تناسب جمهورك

الموقع الإلكتروني: deepl.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DeepL Write. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.