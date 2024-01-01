DeepL Write

DeepL Write

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الموقع الإلكتروني: deepl.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DeepL Write على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اكتب بثقة، مدعومًا بالذكاء الاصطناعي - احصل على إتقان الإملاء والنحو وعلامات الترقيم - طلاقة الصوت والمهنية والطبيعية - صقل كتابتك باستخدام بدائل الكلمات والجمل - اختر أسلوب الكتابة والنبرة التي تناسب جمهورك

الموقع الإلكتروني: deepl.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DeepL Write. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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