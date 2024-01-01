DeepFaceSwap.AI (Deep Face Swap) هي أداة عبر الإنترنت تتيح للمستخدمين تبديل الوجوه في الصور دون أي علامات مائية. إنه تطبيق لتبديل الوجه متاح على الإنترنت. يمكن للمستخدمين البدء بسهولة عن طريق الاشتراك واختيار الوجوه التي يريدون تبديلها. توفر الأداة ميزة مقارنة حيث يمكن للمستخدمين رؤية كيفية مقارنة وجوههم المستبدلة بالوجه الأصلي. وهو يدعم كلا من الوجوه الذكورية والأنثوية، مما يمنح المستخدمين المرونة في اختيار الوجه الذي يريدون التبديل معه. باستخدام DeepFaceSwap.AI، يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار الجسم الذي يريدون تطبيق الوجه المبادلة عليه. تعمل هذه الميزة على تحسين التجربة الشاملة لتبديل الوجه من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء صور أكثر واقعية ومسلية. تم تطوير الأداة وتوفيرها بواسطة شركة Deep Face Swap, LLC، وهي محمية بحقوق الطبع والنشر حتى عام 2023. من أجل ضمان خصوصية المستخدم، لدى DeepFaceSwap.AI سياسة خصوصية معمول بها لحماية بيانات المستخدم والمعلومات الشخصية. علاوة على ذلك، تتوفر وثائق شروط الخدمة للمستخدمين لفهم الإرشادات والقيود عند استخدام الأداة. يوفر DeepFaceSwap.AI منصة مريحة وسهلة الاستخدام عبر الإنترنت لتبديل الوجه، مما يجعله خيارًا فعالاً للمستخدمين المهتمين باستكشاف هذا الجانب الإبداعي والممتع لتحرير الصور.

الموقع الإلكتروني: deepfaceswap.ai

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