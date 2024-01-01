Deep Image هي أداة لتحسين الصور تعمل بالذكاء الاصطناعي تمكن المستخدمين من تحسين جودة صورهم بأقل جهد. فهو يوفر مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك رفع مستوى الصورة وتقليل الضوضاء والتوضيح وتصحيح الألوان والضوء وإزالة الخلفية والمزيد. يمكن للمستخدمين تطبيق المرشحات لتتناسب مع أسلوبهم الخاص، والأداة متوافقة مع مواقع وبرامج التجارة الإلكترونية الأكثر شهرة. ويمكن استخدامه أيضًا لتحسين جودة طباعة الرسوم التوضيحية والصور والملصقات، بالإضافة إلى تحسين الصور الخاصة بالفن الرقمي والعقارات. تتميز ميزة Deep Image بسهولة الاستخدام، مع واجهة بديهية وقدرات معالجة تلقائية للصور. كما يقدم أيضًا نسخة تجريبية مجانية، مما يسمح للمستخدمين باختبار الأداة قبل الالتزام بالشراء. باستخدام Deep Image، يمكن للمستخدمين زيادة جودة صورهم بسرعة وسهولة دون التضحية بالدقة.

الموقع الإلكتروني: deep-image.ai

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