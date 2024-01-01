Decent

Decent

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الموقع الإلكتروني: decent.xyz

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Decent على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

المعاملات بنقرة واحدة باستخدام أي رمز مميز عبر السلاسل.

الموقع الإلكتروني: decent.xyz

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