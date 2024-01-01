بوابة ATS والوظائف رقم 1 في إندونيسيا لتتناسب مع أفضل المواهب والشركات. تقدم Deals مجموعة مختارة من الوظائف الشاغرة للأفراد الذين تم فحصهم مسبقًا وتنظيمهم بواسطة فريقنا. ومن خلال الشراكة معنا، تمكنت أكثر من 500 شركة من توفير الوقت والمال من خلال استقبال المرشحين المؤهلين والمتميزين فقط. يحب الباحثون عن عمل العروض لأنه يمكنهم التقدم إلى العديد من الشركات الكبرى بنقرة واحدة وتلقي الردود بشكل أسرع 21 مرة من المنصات الأخرى.

الموقع الإلكتروني: dealls.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dealls. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.