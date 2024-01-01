Dealls

Dealls

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: dealls.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dealls على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

بوابة ATS والوظائف رقم 1 في إندونيسيا لتتناسب مع أفضل المواهب والشركات. تقدم Deals مجموعة مختارة من الوظائف الشاغرة للأفراد الذين تم فحصهم مسبقًا وتنظيمهم بواسطة فريقنا. ومن خلال الشراكة معنا، تمكنت أكثر من 500 شركة من توفير الوقت والمال من خلال استقبال المرشحين المؤهلين والمتميزين فقط. يحب الباحثون عن عمل العروض لأنه يمكنهم التقدم إلى العديد من الشركات الكبرى بنقرة واحدة وتلقي الردود بشكل أسرع 21 مرة من المنصات الأخرى.

الموقع الإلكتروني: dealls.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dealls. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

CVWarehouse

CVWarehouse

company.cvwarehouse.com

HireBeat

HireBeat

hirebeat.co

MyJobMag

MyJobMag

myjobmag.com

TextUs

TextUs

textus.com

JobsDB

JobsDB

jobsdb.com

Job Today

Job Today

jobtoday.com

Naukiri

Naukiri

naukri.com

Queros

Queros

app.qureos.com

Jooble

Jooble

jooble.org

Rezi

Rezi

rezi.io

Heyrecruit

Heyrecruit

heyrecruit.de

Nextal

Nextal

nextal.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية