بدائل - Dealfront

ExactBuyer

exactbuyer.com

يوفر ExactBuyer proExactBuyer جهات اتصال في الوقت الفعلي وبيانات الشركة وحلول ذكاء الجمهور التي تساعدك على بناء جماهير أكثر استهدافًا. ابحث عن حسابات جديدة في منطقتك، أو الموظف الهندسي أو المبيعات التالي، أو ضيف البودكاست المثالي أو حتى شريكك التالي. يتيح لك ExactBuyer's Prospector البحث عن الجماهير...