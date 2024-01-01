DCMilitary

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شركة DC Military للوسائط المتعددة، تخدم 12 منشأة عسكرية في ماريلاند وواشنطن العاصمة ومنطقة فيرجينيا.

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