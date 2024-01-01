بدائل - Datto
Multcloud
multcloud.com
مدير التخزين السحابي المتعدد: ترحيل الملفات السحابية ونقلها ومزامنتها ونسخها ونسخها احتياطيًا ونقلها باستخدام MultCloud، الذي يدعم Dropbox وBox وGoogle Drive وMega وOneDrive وFTP، وما إلى ذلك.
IONOS
ionos.com
الوصول إلى عالم IONOS بأكمله: العقود والمنتجات وبيانات العملاء وطلب الخدمات أو تغييرها - الآن تسجيل دخول محمي بكلمة مرور.
Backblaze
backblaze.com
Backblaze هو مزود تخزين البيانات. ويقدم منتجين: B2 Cloud Storage - خدمة تخزين كائنات مشابهة لخدمة Amazon S3. النسخ الاحتياطي للكمبيوتر - أداة نسخ احتياطي عبر الإنترنت تسمح لمستخدمي Windows وmacOS بعمل نسخة احتياطية لبياناتهم في مراكز البيانات خارج الموقع. تم تصميم الخدمة للشركات والمستخدمين النهائ...
Sync
sync.com
قم بتخزين ملفاتك ومشاركتها والوصول إليها من أي مكان باستخدام Sync.
IDrive
idrive.com
يوفر IDrive خدمة النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت إلى السحابة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac وiPhone وAndroid والأجهزة المحمولة الأخرى، كل ذلك في حساب واحد مقابل رسوم منخفضة واحدة
NinjaRMM
ninjaone.com
اجعل فريق تكنولوجيا المعلومات لديك أكثر فعالية باستخدام برنامج RMM الذي يعمل على أتمتة إدارة تكنولوجيا المعلومات وزيادة كفاءة الفنيين وتحسين النتيجة النهائية.
OpenDrive
opendrive.com
الكل في واحد التخزين السحابي. تخزين سحابي غير محدود، ونسخ احتياطي، وإدارة المحتوى السحابي.
Aruba Cloud
arubacloud.com
اكتشف Aruba Cloud، السحابة المناسبة لك! الحوسبة السحابية القائمة على الاستخدام، Cloud PRO & VPS، السحابة الخاصة، خدمات التخزين والنسخ الاحتياطي والمراقبة.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync عبارة عن خدمة مشاركة الملفات السحابية ومزامنة الملفات والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت، وهي خدمة بسيطة وقوية وسهلة الاستخدام. على عكس Dropbox، يمكّنك SugarSync من عمل نسخة احتياطية لبنية المجلدات الموجودة لديك. جربه مجانًا لمدة 30 يومًا وابدأ اليوم!
SimpleBackups
simplebackups.com
أتمتة النسخ الاحتياطية لجميع الخوادم وقواعد البيانات (MySQL وPostgreSQL وMongoDB) والمجموعات الخاصة بك. قم بتوصيل أي وحدة تخزين، والاسترداد السريع، وراحة البال.
Carbonite
carbonite.com
يساعد برنامج النسخ الاحتياطي السحابي من Carbonite على حماية بياناتك الشخصية وبيانات العمل من الأشكال الشائعة لفقدان البيانات. جرب Carbonite وقم بتنزيل نسخة تجريبية مجانية اليوم!
Axcient
axcient.com
حلول شاملة للنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث لمقدمي خدمات MSP منصة واحدة لاستمرارية الأعمال الموثوقة وسهلة الاستخدام والتعافي من الكوارث لجميع حالات استخدام MSP تقريبًا
Pulseway
pulseway.com
Pulseway هو برنامج كامل للمراقبة والإدارة عن بعد (RMM)، مع الأتمتة والتصحيح والتحكم عن بعد واكتشاف الشبكة. ابدأ باستخدام أداة مجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة ...
CBackup
cbackup.com
CBackup هي خدمة نسخ احتياطي سحابي آمنة تتيح لك إجراء نسخ احتياطي للملفات تلقائيًا من أجهزة كمبيوتر غير محدودة لتأمين السحابات، ونقل الملفات ومزامنتها من محرك أقراص سحابي إلى آخر للنسخ الاحتياطي، والجمع بين وحدات تخزين سحابية خاملة متعددة لتخزين النسخ الاحتياطية دون أي تكلفة.
Backupify
backupify.com
الحماية والاستعادة والأمان والامتثال لجميع بيانات SaaS الخاصة بك.
Files.fm
files.fm
توفر منصة التخزين السحابي Files.fm حلولاً شاملة لتخزين ومشاركة ونشر وحتى بيع أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والتطبيقات والكتب والمستندات.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
اجعل اجتماعاتك وندواتك عبر الإنترنت خاصة بك - ذات علامة بيضاء وعلامة تجارية مخصصة لجميع اتصالات مؤسستك. قم بتبسيط وتبسيط الاجتماعات والعروض التقديمية والندوات عبر الإنترنت. لا حاجة لمنصات متعددة أو حسابات منفصلة - يمكنك القيام بكل ذلك من خلال Cloudpresenter. مشاركة المحتوى، والعرض المشترك، واستطلاعا...
Jottacloud
jottacloud.com
الوصول إلى كل شيء، مخزنة بأمان بغض النظر عما إذا كنت فردًا أو عائلة أو شركة، فإن Jottacloud يسمح لك بالتخزين والمشاركة والإنتاجية أينما كنت.
exabackup
exabackup.com
يعد xabackup الحل الأمثل للمحترفين المشغولين الذين لديهم الكثير من البيانات لإدارتها. تتيح خدمتنا المستندة إلى السحابة للعملاء إجراء نسخ احتياطي لملفاتهم المهمة بسهولة، مما يوفر الوقت والجهد الثمين. مع exabackup، لا داعي للقلق بشأن الإعدادات أو الأنظمة المعقدة، فكل ما يحتاجون إليه هو اختيار الملفات ...
ScalePad Backup Radar US
scalepad.com
برنامج مراقبة النسخ الاحتياطي - اكتشف المخاطر غير المعروفة في النسخ الاحتياطية لبياناتك. يساعدك Backup Radar على رؤية المخاطر الخفية من خلال منح MSP الخاص بك أدوات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتحسين الأتمتة وإعداد التقارير والإشراف.
Cohesity
cohesity.com
تخلص من تجزئة البيانات الجماعية باستخدام إدارة بيانات الجيل التالي من Cohesity. ابدأ بالنسخ الاحتياطي، واحصل على التعافي الفوري. تعلم المزيد اليوم.
Druva
druva.com
النسخ الاحتياطي السحابي للمؤسسات وإدارة البيانات عبر أحمال العمل السحابية والمحلية والسحابية
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
في عالم مليء بالأشخاص العموميين، تعتبر NetApp شركة متخصصة. نحن نركز على شيء واحد، وهو مساعدة عملك على تحقيق أقصى استفادة من بياناتك. تقدم NetApp خدمات البيانات على مستوى المؤسسات التي تعتمد عليها إلى السحابة والمرونة البسيطة للسحابة في مركز البيانات. تعمل حلولنا الرائدة في الصناعة عبر بيئات العملاء ...
Ottomatik
ottomatik.io
Ottomatik هي خدمة من نوع خدمة النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS)، مما يعني أنك ستحتاج إلى تثبيت وكيلهم على خوادمك وإدارة البيانات الاحتياطية من لوحة الإدارة الخاصة بهم. Ottomatik هي خدمة مدفوعة، ولكن لا يزال هناك خيار مجاني متاح يناسب المستخدمين الذين لديهم خادم واحد فقط. لذلك، مع الاستخدام المجاني، يمكن...
NoSky
nosky.io
يُعد NoSky، المدعوم من AWS، حلاً متكاملاً للنسخ الاحتياطي السحابي مع الإدارة المركزية والمراقبة وإعداد التقارير. في عالم تواجه فيه البيانات تهديدات مستمرة من الأشرار الأشرار مثل المتسللين والفيروسات والفساد وبرامج الفدية، يظهر NoSky باعتباره البطل الخارق المطلق لحماية معلوماتك القيمة. بفضل قواها ال...
Nethopper
nethopper.io
كانت Nethopper رائدة في KAOPS، وهو إطار عمل هندسي للنظام الأساسي يركز على السحابة الأصلية GitOps لمساعدة فرق النظام الأساسي و DevOps على إطلاق منصات المطورين الداخلية الخاصة بهم، أو IDPs. تتضمن إمكانات إطار عمل هندسة النظام الأساسي المرتكز على GitOps من Nethopper KAOPS ما يلي: * أتمتة البنية التحتي...
CloudPockets
cloudpockets.com
النسخ الاحتياطية السحابية الكندية نسخة احتياطية سحابية على مستوى الأعمال تحافظ على بياناتك بنسبة 100% في كندا. نحن نركز على الشركات الصغيرة في جميع أنحاء كندا ونوفر عميل نسخ احتياطي قوي وآمن قائم على البرامج ولا يتطلب أي أجهزة أو تكاليف مسبقة. هذه نسخة احتياطية مختلطة تسمح لك بالنسخ الاحتياطي محليًا...
CloudCasa
cloudcasa.io
CloudCasa عبارة عن خدمة نسخ احتياطي واسترداد وDR وترحيل من Kubernetes للتطوير وDevOps وهندسة الأنظمة الأساسية وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات. وهو يدعم AKS وجميع توزيعات Kubernetes الرئيسية الأخرى والخدمات المُدارة بما في ذلك EKS وGKE وRed Hat OpenShift. باستخدام CloudCasa، يمكنك أيضًا إدارة عمليات ...
ZipCloud
zipcloud.com
ZipCloud هو برنامج نسخ احتياطي عبر الإنترنت قائم على السحابة. باستخدام Zip Cloud، يمكنك مزامنة ملفاتك بسلاسة عبر أجهزة كمبيوتر متعددة، وتحديد الملفات والمجلدات التي تريد مزامنتها واختيار المكان الذي تريد مزامنتها معه. تمنحك لوحة التحكم عبر الإنترنت الخاصة بـ Zip Cloud إمكانية الوصول إلى جميع ملفاتك ...