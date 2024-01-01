بدائل - DATEV
Silktide
silktide.com
اجعل موقع الويب الخاص بك أفضل من خلال اختبار إمكانية الوصول الآلي وتحسين المحتوى والتسويق الرقمي في نظام أساسي واحد.
CookieFirst
cookiefirst.com
منصة إدارة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط CMP. تقدم CookieFirst موافقة تلقائية على ملفات تعريف الارتباط، وعمليات فحص دورية لملفات تعريف الارتباط، ومولد سياسة ملفات تعريف الارتباط تلقائيًا بأكثر من 40 لغة، وعمليات تكامل مع Google Tag Manager ووضع موافقة Google والعديد من ميزات إدارة الموافقة الأخ...
TermsFeed
termsfeed.com
منشئ سياسة الخصوصية والشروط والأحكام واتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وإخلاء المسؤولية والمزيد. لمواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وSaaS وFacebook.
OneTrust
onetrust.com
تساعد منصة Trust Intelligence الخاصة بنا المؤسسات على ربط البيانات والفرق والعمليات. اكتشف كيف تقوم OneTrust ببناء الثقة في الأعمال وتفعيلها.
TrustArc
truste.com
تعمل TrustArc على سد الفجوة بين الخصوصية والبيانات للحصول على رؤى أعمق ووصول أوسع وامتثال مستمر.
Cookie Script
cookie-script.com
يعد برنامج Cookie-Script حلاً سهل الاستخدام للامتثال لجميع لوائح ملفات تعريف الارتباط. قم بمسح ملفات تعريف الارتباط بموقعك على الويب ودع الزوار يتحكمون في خصوصيتهم.
Osano
osano.com
Osano هي منصة خصوصية البيانات سهلة الاستخدام. اجعل موقع الويب الخاص بك متوافقًا على الفور مع قانون CCPA واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وراقب جميع ممارسات الخصوصية الخاصة ببائعك.
Serviceform
serviceform.com
نموذج الخدمة – البرنامج الوحيد الذي يحتاجه عملك للمبيعات والدعم والتسويق. هل لديك زوار لموقع الويب ولكنك لا تحولهم إلى عملاء؟ دعونا نغير ذلك! يساعد Serviceform الشركات في جميع أنحاء العالم على تحويل زوار موقع الويب إلى إيرادات. ويتم ذلك من خلال الجمع بين أدوات جذب العملاء المحتملين والتحليلات لتحديد...
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes هو حل للموافقة على ملفات تعريف الارتباط يساعد موقع الويب الخاص بك على تحقيق الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) بسهولة. إنشاء حساب مجاني مدى الحياة!
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer هي شركة سويدية، تأسست لمساعدة محترفي الخصوصية مثلك على إنجاز المزيد من الأشياء. سواء كنت بحاجة إلى تنظيم برنامج الخصوصية الخاص بك بشكل أفضل، أو إدارة RoPA الخاص بك بشكل أسرع، أو زيادة الوعي بشكل أكثر كفاءة، يمكن للمحترفين زيادة إنتاجيتهم من خلال دورة حياة برنامج الخصوصية بأكملها في DPOrg...
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud هو البرنامج الوحيد الذي تحتاجه لضمان حماية بياناتك والامتثال لأمن تكنولوجيا المعلومات. فهو يجمع بين الخبرة القانونية وخبرة تكنولوجيا المعلومات مع البرامج لأتمتة إدارة الامتثال الخاصة بك وتزويدك بمخرجات الوثائق الإلزامية. يمكنك التطلع إلى قضاء المزيد من الوقت حيثما يكون ذلك مهمًا لشركتك ن...
Keepabl
keepabl.com
يعمل برنامج إدارة الخصوصية الحائز على جوائز Keepabl على تنفيذ وصيانة إطار عمل عالمي المستوى للخصوصية، مع التركيز على القانون العام لحماية البيانات (GDPR)، وهو بديهي وبسيط، مع سير عمل سهل الاستخدام ومألوف يخفي الأعمال الثقيلة الذكية تحت الغطاء. تم اختيار Keepabl في قائمة RegTech100 العالمية المرموقة ...
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine عبارة عن منصة لإدارة خصوصية البيانات ستحبها مؤسستك بأكملها. لقد تم تصميم مزيجها الموثوق به من التكنولوجيا والتجربة والخبرة لتبسيط برنامج الخصوصية الخاص بك وإظهار الامتثال. PrivacyEngine هو برنامج شامل لخصوصية البيانات ونظام أساسي متصل يمكنه تحويل استراتيجية خصوصية البيانات الخاصة بك عن...
PrivIQ
priviq.com
بناء الثقة لعملائنا، بينهم وبين أصحاب المصلحة من خلال توفير برنامج واضح وموجز لإدارة الامتثال لخصوصية البيانات بموجب نموذج SAAS. الامتثال الذكي، خدمة الامتثال لقانون الخصوصية العالمية ببساطة. التصميم: متعدد اللغات. الإنجليزية والهولندية واليونانية والبرتغالية والبرتغالية البرازيلية تشريعات متعددة وض...
Zendata
zendata.dev
منصة حماية البيانات السحابية الكاملة من خلال فحص الخصوصية في الوقت الفعلي والمراقبة والمعالجة للمؤسسات.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO هو حل شامل مصمم للمساعدة في الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA). إنها عبارة عن منصة لإدارة الموافقة تأتي مع سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط المضمنة والآلية. TRUENDO هو برنامج آلي ومرن وموثوق للغاية ويمكن تنفيذه على أي موقع ويب....
consentmanager
consentmanager.net
تبرز Consensitmanager باعتبارها الأداة النهائية لإدارة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط، حيث تقدم تخصيصًا كاملاً من خلال محررها المرئي وإمكانات CSS وHTML وإمكانات "PUR". تضمن ميزة التقارير المباشرة التي تحتوي على 12 بُعدًا وأكثر من 30 مقياسًا وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) البقاء على اطلاع في ا...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
تساعد الخصوصية الآمنة الشركات على جعل مواقعها الإلكترونية متوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (أوروبا)، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (كاليفورنيا)، وقانون LGPD (البرازيل) من خلال حل إدارة ملفات تعريف الارتباط وإدارة الشعارات الرائد في الصناعة. اجعل موقع الويب الخاص بك متوافقًا مع القانون...
Seers
seersco.com
منصة إدارة موافقة Seers هي منصة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط الرائدة عالميًا والتي تثق بها أكثر من 50000 شركة في المملكة المتحدة وتفي بالتزاماتها بموجب القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA وPECR وLGPD. تحتوي منصة إدارة موافقة Seers على حل شامل لموقعك على الويب. يمكنك مسح ملفات تعريف الارت...
Securiti
securiti.ai
Securiti هي الشركة الرائدة في مركز قيادة البيانات، وهو عبارة عن منصة مركزية تتيح الاستخدام الآمن للبيانات وGenAI. فهو يوفر معلومات موحدة للبيانات وضوابط وتنسيقًا عبر البيئات السحابية المتعددة الهجينة. تعتمد المؤسسات العالمية الكبيرة على مركز قيادة البيانات التابع لشركة Securiti لأمن البيانات والخصوص...
ObservePoint
observepoint.com
مواقع الويب معقدة. فهي ضرورية لصورة شركتك ونموها، ولخصوصية عملائك وثقتهم. لكن مواقع الويب تحتوي على الكثير من الأجزاء والصفحات الديناميكية بحيث يكاد يكون من المستحيل مواكبتها جميعًا طوال الوقت. تقوم منصة إدارة الويب الخاصة بـ ObservePoint بأتمتة عملية فحص موقع الويب الخاص بك؛ من الصفحات ذات أعلى حر...
Monsido
monsido.com
Monsido هو حل رائد لحوكمة الويب مصمم لتمكين المؤسسات من تقديم تجربة مستخدم فائقة وشاملة عبر تواجدها الرقمي ودعم رحلتهم لضمان أن تكون الاتصالات مفتوحة ومحسنة ومتوافقة. تتضمن منصة Monsido مجموعة متماسكة من الأدوات للوصول إلى الويب، وضمان جودة موقع الويب، والامتثال للعلامة التجارية والمحتوى، وإدارة موا...
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics هي منصة رائدة لإدارة الموافقة (CMP) تمكن الشركات من الحصول على موافقة مستخدميها وإدارتها وتوثيقها