بدائل - Datasembly
Triple Whale
triplewhale.com
يقوم Triple Whale بتجميع المقاييس من جميع الأدوات التي تستخدمها مباشرة في جيبك. نحن نبسط ونبلغك ونوفر لك الوقت!
Creatio
creatio.com
Creatio (المعروف سابقًا باسم bpm'online) هو حل منخفض التعليمات البرمجية كخدمة (SaaS) لإدارة العمليات وإدارة علاقات العملاء (CRM). اعتبارًا من عام 2020، تتكون مجموعة حلول Creatio من Studio Creatio (منصة منخفضة التعليمات البرمجية)، وSales Creatio (برنامج أتمتة قوة المبيعات)، وMarketing Creatio (أداة أ...
Repsly
repsly.com
كيف تفوز الفرق الميدانية الذكية في تجارة التجزئة رؤى في الوقت الحقيقي حول تنفيذ البيع بالتجزئة وأداء المبيعات. أدوات تسويق وترويج وتنفيذ مبيعات أكثر ذكاءً لفريقك الميداني. كل ما تحتاجه للفوز على الرف.
smartscout
smartscout.com
كل ما تحتاجه لإنشاء قوائم يحبها العملاء وخوارزميات أمازون. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء قوائم بالكلمات الرئيسية الصحيحة والرسالة الصحيحة تمامًا مثل الخبير ولكن في بضع دقائق قصيرة فقط
DataWeave
dataweave.com
DataWeave عبارة عن منصة لتمكين التجارة الرقمية قائمة على SaaS وتوفر تحليلات الرف الرقمي وحلول التسعير الديناميكية للعلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة. تعمل منصة تمكين التجارة الرقمية وتحسين القنوات الخاصة بالشركة على تمكين العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة من تسري...
Zoined
zoined.com
تحويل بياناتك إلى رؤى أعمال قابلة للتنفيذ. في أي مكان، في الوقت الحقيقي. ZOINED® هو حل تحليلي قائم على السحابة لتجار التجزئة والمطاعم وتجار الجملة. كن جاهزًا للعمل خلال 24 ساعة. املأ البريد الإلكتروني الخاص بالعمل لتصفح العرض التوضيحي.
Purple
purple.com
يعد اللون الأرجواني أفضل تقدم تقني للمراتب منذ 80 عامًا. تأتي المراتب والوسائد لدينا مع توصيل مجاني وإرجاع مجاني وتجربة لمدة 100 ليلة.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
تحليلات حلوة، في قلب جميع بياناتك. تتواصل Sweet مع جميع منصات التسويق التي تعرفها وتحبها وتضعها كلها تحت سقف واحد. مساعدتك على فهم كيفية الاحتفاظ بالعملاء واكتسابهم لدفع أعمالك إلى الأمام. ما نقوم به... بيانات العملاء لفهم عملائك، عليك أولاً أن تفهم جميع تفاعلاتهم. بفضل الفهم العميق لكل عميل من عملا...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي...
ChannelMix
channelmix.com
من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرً...
i2o Retail
i2oretail.com
i2o delivers actionable retail insights in ONE software platform that brands can use to drive their Ecommerce business
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel provides the only in-store and online retail technology solution driven by passionate brand experts. Equipping skilled, passionate brand reps with powerful cloud-based technology allows them to make intelligent sales optimizations in both e-commerce and in-store environments. ThirdChann...
Retail Report
retailreport.com
Retail Report is a feature-rich shopping centre management and retail analytics software solution that’s revolutionising the way you manage your assets. Our innovative features are designed to address the unique challenges of the retail industry, ensuring profitable growth in today’s competitive env...
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix is a full data analytics platform for retailers with the mission of enabling retailers to get value from their data. We process and store sales, labor and customer data using state of the art data warehouse technologies. Our dashboards and reports allow retailers to easily find the data...
Skupos
skupos.com
Connecting the convenience retail industry -- Skupos powers smarter, more profitable retail by connecting independent stores, brands, and distributors on one platform.
Alloy.ai
alloy.ai
Alloy.ai is a demand and inventory control tower purpose-built to help consumer goods brands sell more products, save time and solve complex supply chain challenges. Alloy.ai is built on a data platform powered by 850+ pre-built connectors that integrate daily SKU-store level POS and inventory data ...
SPS Commerce
spscommerce.com
SPS Commerce Analytics empowers you with a single source of sell-through data so you can make faster, better decisions for your business. Forecast, plan and execute with precision to increase sales, optimize inventory and develop strategic relationships with buyers. With SPS Analytics, you gain acce...
Numerator
numerator.com
Numerator Insights provides manufacturers and retailers visibility into omnichannel consumer behaviors including brand and channel switching, household penetration, and shopper profiles within a user-friendly platform. Numerator Insights offers over 35 flexible reports to provide faster, deeper answ...
Style Arcade
stylearcade.com
For fashion and apparel brands who want to grow faster, Style Arcade is a retail analytics platform that turns merchandising into a competitive advantage.Instead of relying on inaccessible systems; manual processes; and unreliable projections – Style Arcade unlocks merchandise data and proactively ...
Crisp
gocrisp.com
Crisp connects and analyzes retail data across the supply chain, empowering CPG brands with real-time, actionable insights to keep shelves stocked, reduce waste and skyrocket profitability. Crisp's open-data platform connects suppliers to data from 40+ retailers and distributors, delivering sales an...
HitPay
hitpayapp.com
منصة الدفع الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد HitPay أكثر من 15000 شركة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وحول العالم في معالجة المدفوعات بكفاءة وأمان. نقوم بتوحيد المدفوعات عبر الإنترنت ونقاط البيع والمدفوعات بين الشركات في نظام معالجة دفع واحد متكامل.
Daasity
daasity.com
تتيح Daasity للعلامات التجارية الاستهلاكية متعددة القنوات أن تعتمد على البيانات. تدعم منصة Daasity، التي أنشأها محللون ومهندسون، بنية البيانات المتنوعة والتحليلات واحتياجات إعداد التقارير للعلامات التجارية الاستهلاكية التي تبيع عبر التجارة الإلكترونية وأمازون والبيع بالتجزئة والجملة. باستخدام Daasit...
Peel Insights
peelinsights.com
يقوم Peel بأتمتة تحليل البيانات لمتاجر التجارة الإلكترونية على Shopify، مما يساعد العلامات التجارية في الحصول على المزيد من عمليات الشراء الثانية والثالثة المهمة من عملائها. توفر المنصة مجموعة كاملة من المقاييس والتقارير التي تركز على الاحتفاظ والتي تتوفر بسهولة بتنسيق مرئي لكل أصحاب المصلحة في مؤسس...
RetailOps
retailops.com
RetailOps هو حل لإدارة عمليات البيع بالتجزئة. يحتاج عملاؤنا إلى حل SaaS حقيقي يمكنه التعامل مع قنوات مبيعات ومنتجات متعددة في تطبيق واحد سهل الاستخدام. تغطي حلولنا كل شيء بدءًا من الشراء وحتى إعداد التقارير، كما أنها متاحة للهواتف المحمولة بفضل تطبيق RetailOps للجوال.
MakerSights
makersights.com
تعتبر MakerSights مساحة العمل الوحيدة لإدارة التشكيلة، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية للبيع بالتجزئة من اتباع نهج مهووس بالمستهلك تجاه استراتيجية المنتج وتمكينها من إنشاء المزيد من المنتجات التي يحبها الناس - والقليل مما لا يحبونه. تعمل مساحة عمل MakerSights على توحيد فرق متعددة الوظائف، بدءًا...
Clientbook
clientbook.com
Clientbook Retail هو تطبيق جوال لتسهيل التعامل مع العملاء بسهولة من خلال شركاء مبيعات التجزئة ذوي التذاكر العالية. باستخدام Clientbook، يكتسب تجار التجزئة الرؤية والتحكم في تجربة العملاء، مما يؤدي إلى المزيد من زيارات المتجر، ومعدلات تحويل أفضل للمبيعات، وارتفاع متوسط المبيعات بالدولار. لمعرفة الم...
Endear
endearhq.com
Endear هي أول منصة لإدارة علاقات العملاء بالتجزئة تم تصميمها للزملاء داخل المتجر لإرسال وتتبع التواصل الشخصي مع العملاء. يتصل Endear بنقاط البيع والتطبيقات الأخرى ذات الصلة لدمج جميع معلومات العملاء والملاحظات وسجل الشراء في ملفات تعريف موحدة مع إعداد التقارير في الوقت الفعلي. فكر في الأمر على أنه ا...
Mobivity
mobivity.com
تساعد Mobivity المطاعم وغيرها من العلامات التجارية للبيع بالتجزئة على إدارة اتصالات العملاء في عالم رقمي لزيادة عدد مرات زيارتهم ومقدار إنفاقهم. في الأساس، نحن عبارة عن منصة لمشاركة العملاء للمطاعم وتجار التجزئة، لمساعدتهم على الوصول إلى عملائهم مباشرة من خلال رسائل الهاتف المحمول. تعمل حلولنا على ز...
Stackline
stackline.com
في مهمة لتعزيز مستقبل التجارة من خلال التقريب بين العلامات التجارية والعملاء، تعد Stackline أول منصة تجارية متصلة كاملة المسار للعلامات التجارية الأكثر ابتكارًا في العالم. تظهر الشبكات العصبية وأنظمة التعلم العميق الخاصة بشركة Stackline وتصور رؤى تحويلية متعددة القنوات، وتعزز الأداء الإعلاني الرائد ...
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce هي منصة للتجارة الإلكترونية للبيع بالتجزئة تربط السلع الاستهلاكية المعبأة بتجار التجزئة، وتحول الأدوات القابلة للتسوق إلى رؤى قابلة للتنفيذ تعمل على تعزيز تسويق الأداء. مجموعة أدوات Pear - بما في ذلك محددات مواقع المتاجر، والصفحات القابلة للتسوق، والروابط القابلة للتسوق، وPear Connect ...