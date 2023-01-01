بدائل - Datarista

AeroLeads

aeroleads.com

يعد AeroLeads أحد برامج Prospect Generation القوية المستندة إلى الويب والتي لا تعثر على العملاء المحتملين ذوي الصلة فحسب، بل تجد أيضًا تفاصيل الاتصال الخاصة بهم. يمكن حفظ جميع البيانات في حسابك وتصديرها ونقلها إلى مواقع أخرى مثل SalesForce وZapier وHubSpot وMailchimp وما إلى ذلك. إنه برنامج قوي للتن...