بدائل - Datamolino
Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
Xero
xero.com
Xero هي شركة تكنولوجيا عامة مقرها في نيوزيلندا، ومدرجة في البورصة الأسترالية. Xero عبارة عن منصة برامج محاسبة سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تمتلك الشركة ثلاثة مكاتب في نيوزيلندا (ويلنجتون وأوكلاند ونابير)، وستة مكاتب في أستراليا (ملبورن وسيدني وكانبيرا وأديلايد وبريسبان وبيرث)، وثلاثة مكاتب في ا...
Paylocity
paylocity.com
Paylocity هي شركة أمريكية توفر برامج الرواتب وإدارة رأس المال البشري القائمة على السحابة. يقع مقرها في إلينوي منذ تأسيسها في عام 1997.
Paycom
paycom.com
تقدم Paycom خدمات كشوف المرتبات عبر الإنترنت وحلول برامج الموارد البشرية للشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء لإدارة دورة حياة التوظيف بأكملها، بدءًا من التوظيف وحتى التقاعد.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks هو برنامج محاسبة تديره شركة 2ndSite Inc. بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة. إنه برنامج قائم على الويب كنموذج خدمة (SaaS)، ويمكن الوصول إليه من خلال جهاز سطح المكتب أو الجهاز المحمول. تأسست الشركة في عام 2003 ويقع مقرها في تورونتو، كندا.
Rippling
rippling.com
يجمع Rippling كشوف المرتبات والمزايا والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمزيد حتى تتمكن من إدارة جميع عمليات موظفيك في مكان واحد — بدءًا من الإعداد وحتى الخروج.
Paychex
paychex.com
Paychex، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاستعانة بمصادر خارجية للموارد البشرية والرواتب والفوائد للشركات الصغيرة والمتوسطة. يقع المقر الرئيسي للشركة في روتشستر، نيويورك، ولديها أكثر من 100 مكتب تخدم ما يقرب من 670.000 عميل كشوف المرتبات في الولايات المتحدة وأوروبا. في عام 2019، احتلت Paychex المر...
Mercury
mercury.com
حزمة مالية كاملة لبناء شركتك. يمكنك التوسع باستخدام الحسابات المصرفية المؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، وبطاقات الخصم، وتدفقات الدفع بثلاث نقرات.
Zoho Expense
zoho.com
تقارير النفقات، الطريق السهل. Zoho Expense هو برنامج لإعداد تقارير النفقات عبر الإنترنت، وهو مصمم خصيصًا للشركات في جميع أنحاء العالم لأتمتة إنشاء تقارير النفقات وتبسيط الموافقات وإجراء عمليات السداد السريعة.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الخاصة بقطاع التوظيف. تعتمد أكثر من 10000 شركة على منصة Bullhorn السحابية لدعم عمليات التوظيف لديها من البداية إلى النهاية. يقع المقر الرئيسي لشركة Bullhorn في بوسطن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، ويديرها مؤسسها وتوظف أكثر من 1000 شخص على مستوى...
Deskera
deskera.com
برامج الأعمال الصغيرة مع المحاسبة والمخزون وكشوف المرتبات وإدارة علاقات العملاء لإدارة أعمالك
Qonto
qonto.com
البنك الجديد للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين. يوفر Qonto حسابًا تجاريًا مميزًا بالكامل مع تدفق محاسبي مبسط.
Pleo
pleo.io
حل نفقات الأعمال الذي يمكّن موظفيك من بذل المزيد من الجهد. انضم إلى آلاف الشركات التي تثق في Pleo لجعل الدفع مقابل الأشياء في العمل أسهل
Ramp
ramp.com
تنمو أكثر. نفايات أقل. بطاقات الشركات الخاصة بالمؤسسات التي تم تصميمها من الألف إلى الياء لتوفير أموال شركتك: قم بإصدار بطاقات غير محدودة وتخلص من الإنفاق الزائد من خلال تقارير التوفير المتقدمة لدينا واسترداد نقدي بنسبة 1.5% على كل شيء.
Bill.com
bill.com
Bill.com هو مزود للبرامج السحابية التي تعمل على أتمتة العمليات المالية للمكاتب الخلفية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. تعمل منصة Bill.com على ربط الشركات بمورديها وعملائها لمساعدتهم على إدارة تدفقاتهم النقدية الداخلة والخارجة. ومن بين أبرز المنافسين Tipalti وYayPay. يتعاون موقع Bill.com مع أكبر المؤ...
Bonsai
hellobonsai.com
العقود المضادة للرصاص والتوقيع الإلكتروني والمقترحات وبرامج الفواتير التي يستخدمها أكثر من 200000 من كبار المستقلين. احصل على راحة البال والتركيز على عملك.
Dext
dext.com
تجعل Dext المحاسبين والشركات التي تنصحها أكثر إنتاجية وربحية وقوة من خلال بيانات ورؤى أفضل.
BQE Core
bqe.com
تقوم Core بمركزية بيانات المحاسبة والمشروعات الخاصة بشركات الخدمات المهنية على منصة سحابية جميلة واحدة. من خلال الجمع بين أدوات المحاسبة والفوترة وتتبع الوقت والمصروفات وأدوات إدارة المشاريع، يسهل Core إدارة أعمالك بشكل أكثر ربحية. فهو ينظم المعلومات، ويقوم بأتمتة المهام المتكررة، ويسمح لك بقضاء الم...
Rydoo
rydoo.com
Rydoo عبارة عن منصة شاملة للسفر والنفقات. قم بحجز رحلات العمل وتقديم مطالبات النفقات أو الموافقة عليها في الوقت الفعلي. احصل على العرض التجريبي المجاني الخاص بك الآن!
TravelPerk
travelperk.com
TravelPerk هي شركة لإدارة السفر تبيع خدماتها للشركات. يوفر خدمات إدارة السفر والنفقات للشركات من خلال أتمتة حدود الإنفاق وسياسات السفر. يقع مقرها الرئيسي في لندن وبرشلونة وبرلين، وقد جمعت 134 مليون دولار في ست جولات تمويل.
Navan
navan.com
تحظى شركة TripActions بثقة ما يقرب من 4000 مؤسسة عالمية للمساعدة في إدارة سفريات الشركات ونفقاتها لحماية الموظفين المسافرين والتحكم في التكاليف وتوفير المال
Tipalti
tipalti.com
تقدم Tipalti حسابات دائنة ذكية تعمل على الارتقاء بالأعمال الحديثة. دعونا نحقق النطاق والكفاءة والتركيز على عملك من خلال حلول مؤتمتة بالكامل وشاملة.
Moon Invoice
mooninvoice.com
احصل على برنامج الفوترة عبر الإنترنت للشركات الصغيرة لإرسال الفواتير وإدارة النفقات وتتبع الوقت وتنزيل التقارير وإنشاء التقديرات. احصل على نسخة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام الآن!
BigTime
bigtime.net
حول الوقت إلى ربح. رؤية في الوقت الفعلي لوضع الميزانية وتتبع وإعداد الفواتير لأهم أصولك، وهو الوقت.
Coupa
coupa.com
برنامج Coupa هو عبارة عن منصة تقنية عالمية لإدارة الإنفاق التجاري (BSM). يقع المقر الرئيسي للشركة في سان ماتيو، كاليفورنيا ولها مكاتب في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ. تساعد الشركة الشركات الكبيرة على اكتساب الرؤية والتحكم في الأموال والموارد التي يتم إنفاقها داخل مؤسساتها...
Brex
brex.com
يمكنك التوسع بشكل أسرع عند استبدال حسابك البنكي التجاري وبطاقة الائتمان بـ Brex. لا رسوم الحساب. لا الأوراق. لا يوجد ضمان شخصي.
Spendesk
spendesk.com
هدئ من فوضى إنفاق الشركة مع Spendesk - منصة إدارة الإنفاق الشاملة لفرق التمويل الحديثة.
MileIQ
mileiq.com
تتبع الأميال التلقائي الذي يعمل. تقارير الأميال دقيقة. تسجيل خالي من الإجهاد. على هاتفك وفي السحابة.
FunctionFox
functionfox.com
يمكنك تتبع الجداول الزمنية عبر الإنترنت بسهولة وتبسيط إدارة المشروع والبقاء على اطلاع بالتقديرات والفواتير وكل التفاصيل بينهما. تم تصميم FunctionFox بذكاء ليناسب الطريقة التي تعمل بها الفرق الإبداعية. سهل الإعداد وسهل الاستخدام وموثوق به من قبل المحترفين المبدعين حول العالم.
Emburse Abacus
abacus.com
تقارير النفقات في الوقت الحقيقي. يعد Abacus الطريقة الأسهل بالنسبة لك لأتمتة كيفية تعويض فريقك، وتسوية بطاقات الائتمان الخاصة بالشركة، وتنفيذ سياسة النفقات الخاصة بك.