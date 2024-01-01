يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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DataKnowl (https://www.dataknowl.com)، منصة ذكية متكاملة لخدمة العملاء والمشاركة تجمع بين نظام الهاتف السحابي، ومركز اتصال سحابي متعدد القنوات (مركز التفاعل)، وهو نظام بسيط وسهل الاستخدام دعم نظام التذاكر مع ميزات الخدمة الذاتية والأتمتة القوية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي (V-Agent وV-Voice).

الموقع الإلكتروني: dataknowl.com

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