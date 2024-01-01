DataKnowl

DataKnowl

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: dataknowl.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DataKnowl على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

DataKnowl (https://www.dataknowl.com)، منصة ذكية متكاملة لخدمة العملاء والمشاركة تجمع بين نظام الهاتف السحابي، ومركز اتصال سحابي متعدد القنوات (مركز التفاعل)، وهو نظام بسيط وسهل الاستخدام دعم نظام التذاكر مع ميزات الخدمة الذاتية والأتمتة القوية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي (V-Agent وV-Voice).
الفئات:
Productivity
برامج مكتب المساعدة

الموقع الإلكتروني: dataknowl.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DataKnowl. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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