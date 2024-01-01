بدائل - Datagran
Box
box.com
Box, Inc. (المعروفة سابقًا باسم Box.net)، هي شركة إنترنت أمريكية مقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. تركز الشركة على إدارة المحتوى السحابي وخدمة مشاركة الملفات للشركات. يتوفر العملاء والتطبيقات الرسمية لنظامي التشغيل Windows وmacOS والعديد من منصات الأجهزة المحمولة. تأسست شركة بوكس في عام 2005.
Databricks
databricks.com
Databricks هي شركة أسسها المبدعون الأصليون لـ Apache Spark. نشأت Databricks من مشروع AMPLab في جامعة كاليفورنيا، بيركلي والذي شارك في صنع Apache Spark، وهو إطار عمل حوسبة موزع مفتوح المصدر تم بناؤه فوق Scala. تقوم Databricks بتطوير منصة على شبكة الإنترنت للعمل مع Spark، والتي توفر إدارة جماعية آلية ...
Deepnote
deepnote.com
دفاتر الملاحظات المدارة لعلماء البيانات والباحثين.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
توفر Alibaba Cloud مجموعة متكاملة من أدوات ومنتجات الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة، مما يساعدك على بناء البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات في مناطق متعددة لتمكين أعمالك الصناعية العالمية. قم بتجربته مجانا.
Obviously AI
obviously.ai
العملية الكاملة لتشغيل علوم البيانات - بناء خوارزمية التعلم الآلي، وشرح النتائج والتنبؤ بها، معبأة بنقرة واحدة.
Observable
observablehq.com
استكشاف البيانات وتحليلها وشرحها. كفريق. اكتشف رؤى جديدة، وأجب عن المزيد من الأسئلة، واتخذ قرارات أفضل.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch، Lightning fast - منصة للفرق لبناء الذكاء الاصطناعي، دون أي مشاكل.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
Landing AI
landing.ai
أصبحت رؤية الكمبيوتر سهلة للغاية. قم بإنشاء ونشر نظام رؤية الكمبيوتر الخاص بك في دقائق. لا حاجة إلى برمجة معقدة أو خبرة في الذكاء الاصطناعي.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku هي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تأسست في عام 2013. في ديسمبر 2019، أعلنت Dataiku أن CapitalG - صندوق رأس المال الاستثماري للنمو في مرحلة متأخرة والممول من شركة Alphabet Inc. - انضم إلى Dataiku كمستثمر وأنه قد انضم إلى Dataiku كمستثمر. حققت مكانة يونيكورن بقيمة 1.4 مليار دولا...
Hex
hex.tech
Hex عبارة عن منصة بيانات حديثة لعلوم البيانات والتحليلات. دفاتر ملاحظات تعاونية وتطبيقات بيانات رائعة وأمان على مستوى المؤسسات.
mindsdb
mindsdb.com
البرمجة اللغوية العصبية داخل قاعدة البيانات الخاصة بك. قم بتطبيق قوة نماذج GPT وHugging Face الخاصة بـ OpenAI على البيانات النصية في قاعدة البيانات الخاصة بك في بضعة أسطر SQL فقط
Akkio
akkio.com
الذكاء الاصطناعي التنبؤي للمحللين. امنح عملياتك ميزة تنافسية من خلال الرؤى السريعة والتنبؤات السهلة. لا يوجد ترميز مطلوب.
Kili Technology
kili-technology.com
أداة توضيحية بسيطة وسريعة لتوسيع نطاق مشاريع التعلم الآلي الخاصة بك.
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub هو المكان الذي يقوم فيه الأشخاص بإنشاء مشاريع علوم البيانات. استخدم DAGsHub لاكتشاف مشاريع علوم البيانات المفضلة لديك وإعادة إنتاجها والمساهمة فيها.
RunLve
web.runlve.com
Runlve sits at the center of the AI revolution. Runlve provides data science tools, MLOps, and data & model management to empower our customers and community with AI capabilities to propel their projects forward.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي منصة إنتاج Full Stack AI وLLM ورؤية الكمبيوتر الرائدة لنمذجة بيانات الصور والفيديو والنصوص والصوت غير المنظمة.
V7
v7labs.com
البنية التحتية الكاملة لبيانات تدريب المؤسسات التي تغطي وضع العلامات وسير العمل ومجموعات البيانات والبشر في الحلقة.
Qlik
qlik.com
يساعدك Qlik® على استخدام بياناتك لحل المشكلات وتحقيق الأهداف الجديدة وتلبية احتياجات العمل المهمة. كل شيء يبدأ هنا. مع الشركة الرائدة في مجال تكامل البيانات وحلول التحليلات التي تدعم استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.
Saturn Cloud
saturncloud.io
محبوب من قبل علماء البيانات، وتحكمه تكنولوجيا المعلومات. الحل الشامل الخاص بك لعلوم البيانات وتطوير التعلم الآلي والنشر وخطوط أنابيب البيانات في السحابة.
Pecan
pecan.ai
تم تصميم برنامج التحليلات التنبؤية من Pecan لتحقيق التأثير. احصل على تنبؤات دقيقة وقابلة للتنفيذ في أيام واطلق العنان لقوة AutoML.
Infoveave
infoveave.com
Infoveave® is a unified Data Automation and Decision Intelligence Platform that integrates data from multiple sources to deliver intelligent information and timely insights that, in turn, provide businesses with the clarity they need for making mission-critical decisions. The 4 pillars of Infoveave...
HIRO
hiro.so
Hiro builds developer tools that bring Web3 to Bitcoin. Hiro’s suite of tools unlocks the full potential of Bitcoin through smart contracts, digital assets, and decentralized applications.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty is now a part of CloudFactory, a global leader in human-in-the-loop AI solutions that accelerate the AI lifecycle. No more sacrificing quality for efficiency. Learn more about Accelerated Annotation, a new Vision AI product that combines CloudFactory’s best-in-class workforce with industry-l...
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS (an OVHcloud company) is the first end-to-end, multi-cloud platform to build, deploy and scale production-grade data applications and algorithms. We unify Data Engineering, Data Science and Business Intelligence into an automated, integrated environment to achieve faster time-to-value with ...
Exploratory
exploratory.io
Exploratory’s Simple UI experience makes it possible for anyone to use Data Science to Explore data quickly, Discover deeper insights, and Communicate effectively.
evoML
evoml.ai
evoML empowers data scientists, engineers and business leaders to accelerate the delivery of efficient ML models from months to weeks and improve ML code efficiency for faster running speed and higher profitability.
Spotfire
spotfire.com
Spotfire® software, a business unit of Cloud Software Group, provides powerful, self-service analytics for data-intensive businesses. Spotfire goes beyond basic rearview dashboards to offer a single visual analytics platform for data exploration and real-time decisions. Backed by point and click no...
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI helps businesses build, launch, and manage AI apps in minutes with our patented Practical AI platform - no data scientists, pre-existing data, or custom infrastructure required. Help your organization gain AI-driven efficiencies such as lowering ACH return rates, forecasting charge-offs, p...
Qualetics
qualetics.com
Qualetics provides a revolutionary AI platform that makes it easy for you to leverage Data Science for your business without the barriers of resources and infrastructure. Businesses of all sizes, from startups to enterprises, can make use of the Qualetics platform to solve complex business problems ...
ActiveEon
activeeon.com
Activeeon is a software company providing innovative open source solutions for job scheduling, IT automation, acceleration and scalability, big data, distributed computing and application orchestration. Activeeon helps companies automate their businesses and accelerate their go-to-market to get comp...
PI.EXCHANGE
pi.exchange
The PI.EXCHANGE AI & Analytics Engine (the Engine) is a Data Science and Machine Learning (ML) platform that empowers everyone, even novice users, to affordably build high-performance ML applications in minutes or hours, not weeks or months - no coding required. The easy-to-use connected toolchain ...
TeleSign
telesign.com
Telesign provides Continuous Trust™ to leading global enterprises by connecting, protecting, and defending their digital identities. Telesign verifies over five billion unique phone numbers a month, representing half of the world’s mobile users, and provides critical insight into the remaining billi...
Deci AI
deci.ai
يمكّن Deci التعلم العميق من الارتقاء إلى مستوى إمكاناته الحقيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي لبناء ذكاء اصطناعي أفضل. ومن خلال منصة تسريع التعلم العميق الشاملة للشركة، يمكن لمطوري الذكاء الاصطناعي إنشاء نماذج أسرع وأكثر دقة وتحسينها ونشرها لأي بيئة، بما في ذلك السحابة أو الحافة أو الهاتف المحمول. باس...
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI، عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية لمساعدة علماء البيانات وخبراء المجال وأصحاب المصلحة في الأعمال على تصميم حلول الذكاء الاصطناعي ونشرها بسلاسة. يعمل Decanter AI على تمكين المؤسسات من خلال تقنيات التعلم الآلي ذات المستوى العالمي من خلال واجهة بديهية، مما يمكّن المؤسسات م...
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer هي منصة خدمات مشاركة التعدين الرائدة عالميًا، حيث يتم تزويد المستخدمين بمجموعة كاملة من حلول تعدين العملات المشفرة والاستضافة السحابية. إنها أول منصة في العالم توفر قوة حوسبة حقيقية لأصغر 1 تيرا هرتز.
Algforce.ai
ai.algforce.com
تسعى AlgForce.ai إلى أن تصبح الشريك التكنولوجي للمؤسسات. يقوم منتجها AlgForce Copilot بإنشاء حل "AIGC+Data Insight". باستخدام الذكاء الاصطناعي المولد والمحركات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة، فإنه يساعد الموظفين غير التقنيين في المؤسسات على الاستعلام عن قواعد البيانات باستخدام اللغة الطبيعية. يقوم...
Accern
accern.com
Accern هي شركة رائدة في البرمجة اللغوية العصبية (NLP) تعمل على تمكين المؤسسات من تطوير حلول خاصة بالصناعة. من خلال تقديم منصة شاملة للبرمجة اللغوية العصبية ونماذج وبيانات ودردشة مصممة خصيصًا للعديد من الصناعات، تعمل الشركة على تسريع الوقت مقابل القيمة للمؤسسات الرائدة عبر الخدمات المالية والحكومة وخ...
4Paradigm
en.4paradigm.com
4Paradigm هي شركة رائدة في الصناعة ورائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات وأكبر مشارك في سوق الذكاء الاصطناعي لصنع القرار المرتكز على المنصة في الصين. توفر الشركة حلول ذكاء اصطناعي شاملة على مستوى المؤسسات، وتخدم الصناعات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التمويل والتجزئة والتصنيع والطاقة والات...
Zerve
zerve.ai
بيئة تطوير علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، مصممة لفرق البيانات التي تعتمد على التعليمات البرمجية أولاً. قم بتحويل النماذج الأولية بسلاسة إلى برامج، جاهزة للنشر بنفسك أو تسليمها إلى الفريق الهندسي للنشر.
UbiOps
ubiops.com
قم بتحويل نصوص التحليلات المحلية الخاصة بك إلى تطبيقات قوية تعتمد على البيانات! UbiOps عبارة عن طبقة نشر وخدمة سهلة الاستخدام لعلم البيانات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. إنه يحول نماذج ونصوص Python & R الخاصة بك إلى خدمات ويب حية، مما يسمح لك باستخدامها من أي مكان وفي أي وقت. من وظائف معالجة البيا...
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra عبارة عن منصة للخدمة الذاتية لمهندسي تعلم الآلة لتحديد خطوط الأنابيب في الوقت الفعلي عبر بيانات الأحداث الأولية. قم بتوصيل تدفقات الأحداث الخاصة بك، وأعلن عن تحويلاتك، وقم بخدمة الميزات على الفور عبر الإنترنت وغير متصل. ليست هناك حاجة إلى إعادة التنفيذ، ولا توجد بنية تحتية يمكن إدارتها تستخ...
Sensetime
sensetime.com
ملتزمون بتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المبتكرة، وتقديم مساهمات إيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
Qwak
qwak.com
Qwak عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مُدارة بالكامل ويمكن الوصول إليها وموثوقة تسمح لممارسي الذكاء الاصطناعي بتحويل البيانات وتخزينها وإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم وتدريبها ونشرها، ثم مراقبة خط الأنابيب بالكامل، كل ذلك في منصة واحدة. يسهّل نموذج تسعير الدفع عند الاستخدام من Qwak تحقيق النتا...
HyperSense
hypersense.subex.com
تم تصميم HyperSense AI بشكل أساسي كحل سحابي أصلي قائم على الخدمات الصغيرة ويدعم CI/CD مع التحديثات المستمرة. وهذا يضمن سرعة الحركة وقابلية التوسع والمرونة. إنه مبني على أفضل وأحدث التقنيات وقابل للتطوير لتلبية توقعات 5G والواقع الرقمي.
Gurobi
gurobi.com
تنتج Gurobi أسرع وأقوى حل للتحسين الرياضي في العالم - Gurobi Optimizer - والذي تستخدمه الشركات العالمية الرائدة في أكثر من 40 صناعة مختلفة لحل مشاكلها المعقدة في العالم الحقيقي بسرعة واتخاذ قرارات تلقائية تعمل على تحسين كفاءتها وربحيتها. باعتبارنا الشركة الرائدة في السوق في مجال برامج التحسين الريا...
Graphext
graphext.com
Graphext هو حل تحليلي متقدم لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أفضل بناءً على البيانات. نحن نلتقط بياناتهم ونثريها ونوفر واجهة مرئية قوية للعثور على رؤى قابلة للتنفيذ حول عملائهم والأسواق والمنتجات.
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai هي شركة رائدة في مجال توفير برامج الذكاء الاصطناعي للمؤسسات لتسريع التحول الرقمي. تقدم أكاديمية C3 AI تجارب تعليمية تمكن المطورين وعلماء البيانات من تحقيق النجاح، مهما كان مستوى خبرتهم. تعرض الدورات الطلاب لمفاهيم C3 AI Application Platform الأساسية وتعلمهم كيفية بناء تطبيقات التعلم الآلي. تس...
Artivatic.ai
artivatic.ai
تقف Artivatic، وهي جزء أساسي من D2C Consulting Group، في طليعة الابتكار الرقمي في مجال تكنولوجيا التأمين والرعاية الصحية. تعمل منصتنا على إحداث ثورة في الصناعة من خلال أتمتة ورقمنة دورة حياة العمليات بأكملها، بما في ذلك المبيعات، والتأهيل، والاقتباس، والاكتتاب، ومعالجة المطالبات، وخدمة العملاء. تم ت...
Kortical
kortical.com
Kortical - منصة تعلم الآلة الشاملة - قابلة للتحرير في التعليمات البرمجية، وهي مصممة لعلماء البيانات للمساعدة في إعداد البيانات، وبناء نماذج تعلم الآلة، ونشر نماذج قابلة للتطوير ببضع نقرات وإدارتها باستخدام وظيفة ML Ops. يختلف Kortical لأنه مصمم بالشفافية والتحكم، حيث يكون الكود قابلاً للتحرير مقابل...
Trendskout
trendskout.com
أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الآلي تعمل Trendskout على التخلص من نهج المشروع المكلف والمستهلك للوقت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي النموذجية. برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بنا جاهز لتحسين أعمالك بمجرد إخراجه من الصندوق ويوفر واجهة مستخدم بديهية تجعل من السهل الوصول إلى خوارزميات الذكا...
Civis Analytics
civisanalytics.com
تساعد Civis Analytics المؤسسات على استخدام البيانات للحصول على ميزة تنافسية في كيفية تحديد جماهيرها وجذبها وإشراكها. من خلال مزيج قوي من البيانات الأفضل في فئتها، والحلول البرمجية المتطورة، وفريق متعدد التخصصات من علماء البيانات، والمطورين، وخبراء علوم المسح، تعمل Civis مع مؤسسات رائدة في القطاعين ا...
Peak
peak.ai
Peak هي إحدى شركات الذكاء الاصطناعي التي توفر النظام الأساسي والتطبيقات والخدمات لمساعدة الشركات على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لزيادة الإيرادات وزيادة الأرباح وزيادة الكفاءة. توفر منصة الذكاء الاصطناعي السحابية من Peak مجموعة واسعة من الميزات التي تمكن الفرق الفنية والتجارية من بناء ونشر وإدار...
DataCanvas
datacanvas.com
تأسست شركة Beijing ZetYun Technology Co., Ltd. (DataCanvas) في عام 2013، مع التركيز على التطوير المستمر وبناء منصة علوم البيانات التلقائية، مع التركيز على توفير مجموعة كاملة من منصات التطوير لعلماء البيانات وممارسي الذكاء الاصطناعي، وتقديم خدمات دعم شاملة. للترقية الذكية والتحول للحكومة والمؤسسات. ...
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition متخصص في استخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم لأتمتة إدخال البيانات المعقدة. تعمل تقنية PaperEntry AI، وهي تقنية الذكاء الاصطناعي اللامحدود لدينا، على تبسيط المستندات المعقدة في الجمارك وخارجها، بما في ذلك الفواتير التجارية وقوائم التعبئة وPGAs والمزيد. يتميز PaperEntry AI بمحركات ذكاء ا...
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai هي الشركة الرائدة في مجال توفير منصات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مفتوحة المصدر في مهمة لإضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي. إنه يقطر البراعة التقنية لـ 30 Kaggle Masters في منتجات سحابية واضحة للذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي الذي يحل المشكلات القوية. يعد...
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry عبارة عن PaaS أصلي في السحابة لفرق التعلم الآلي لبناء ونشر وشحن تطبيقات ML/LLM على السحابة الخاصة بهم/البنية التحتية المحلية بطريقة أسرع وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة مع ضوابط الحوكمة الصحيحة، مما يسمح لهم بتحقيق 90 % وقت أسرع للتقييم من الفرق الأخرى. تلخص TrueFoundry الهندسة الم...
KNIME
knime.com
يساعد KNIME الأفراد والمؤسسات على فهم البيانات. يعمل برنامج KNIME على ربط عوالم لوحات المعلومات والتحليلات المتقدمة من خلال واجهة سهلة الاستخدام ومناسبة لأي شخص يعمل مع البيانات. إنه يمكّن المزيد من خبراء الأعمال من تحقيق الاكتفاء الذاتي والمزيد من خبراء البيانات لدفع الأعمال إلى حافة التطور في علو...
Explorium
explorium.ai
Explorium هي شركة بيانات رائدة تستخدم تقنية GenAI لبناء أكبر مجموعة من البيانات الخارجية المتميزة وأعلى جودة في العالم، مما يمكّن الشركات من اتخاذ قرارات دقيقة بشأن الذهاب إلى السوق. بفضل خبرتنا العميقة في علوم البيانات وسنوات من بناء البيانات الخارجية على مستوى المؤسسات، يمكننا اكتشاف عالم جديد من ...
Neo4j
neo4j.com
Neo4j هو محرك لعلوم البيانات والتعلم الآلي يستخدم العلاقات الموجودة في بياناتك لتحسين التنبؤات. يتم توصيله بالأنظمة البيئية لبيانات المؤسسة حتى تتمكن من إدخال المزيد من مشاريع علوم البيانات في الإنتاج بسرعة. باستخدام كتالوج يضم أكثر من 65 خوارزمية رسم بياني مضبوطة مسبقًا، يمكن لعلماء البيانات استكشا...