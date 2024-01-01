DATABASICS

DATABASICS

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الموقع الإلكتروني: data-basics.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DATABASICS على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

في DATABASICS، نقدم حلًا فعالًا وفعالًا لإدارة الوقت يتسم بالمرونة الكافية لجميع أنواع الموظفين، ولكنه بسيط بما يكفي ليستخدمه أي شخص.
الفئات:
Productivity
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: data-basics.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DATABASICS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

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TeleCMI

telecmi.com

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MODLR

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Kommute

Kommute

kommute.com

SmartTask

SmartTask

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Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

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