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Data USA عبارة عن منصة مجانية تسمح للمستخدمين بجمع وتحليل وتصور البيانات المشتركة للحكومة الأمريكية. تم إطلاق Data USA في 4 أبريل 2016، وهي نتاج شراكة مستمرة بين Deloitte ومجموعة التعلم الجماعي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وDatawheel.

الموقع الإلكتروني: datausa.io

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