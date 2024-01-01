Data USA

Data USA

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الموقع الإلكتروني: datausa.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Data USA على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Data USA عبارة عن منصة مجانية تسمح للمستخدمين بجمع وتحليل وتصور البيانات المشتركة للحكومة الأمريكية. تم إطلاق Data USA في 4 أبريل 2016، وهي نتاج شراكة مستمرة بين Deloitte ومجموعة التعلم الجماعي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وDatawheel.

الموقع الإلكتروني: datausa.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Data USA. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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