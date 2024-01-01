Data Goat

Data Goat

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: datagoat.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Data Goat على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Data Goat هي أداة تحليلية تركز على Webflow ويمكن الوصول إليها في Webflow Designer. فهو يربط موقع Webflow بـ GA4، مما يسمح للمستخدمين بتتبع نقرات الروابط الصادرة، والنقرات على الموقع، وعمليات إرسال النماذج، وأنواع المنشورات، والأحداث المخصصة. يمكن للمستخدمين أيضًا الحصول على نظرة ثاقبة للتحليلات القياسية، بما في ذلك عدد الزيارات وعدد المستخدمين ومصدر حركة المرور والمعلومات السكانية والمزيد.

الموقع الإلكتروني: datagoat.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Data Goat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Optibase

Optibase

optibase.io

Nocodelytics

Nocodelytics

nocodelytics.com

Supersparks

Supersparks

supersparks.io

Known

Known

withknown.com

Optily

Optily

optily.co

AutoLink AI

AutoLink AI

autolink.ai

ServiceBell

ServiceBell

servicebell.com

Slater

Slater

slater.app

Getform.io

Getform.io

getform.io

Peel Insights

Peel Insights

peelinsights.com

Sked Social

Sked Social

skedsocial.com

LinkMngr

LinkMngr

linkmngr.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية