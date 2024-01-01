Data Goat هي أداة تحليلية تركز على Webflow ويمكن الوصول إليها في Webflow Designer. فهو يربط موقع Webflow بـ GA4، مما يسمح للمستخدمين بتتبع نقرات الروابط الصادرة، والنقرات على الموقع، وعمليات إرسال النماذج، وأنواع المنشورات، والأحداث المخصصة. يمكن للمستخدمين أيضًا الحصول على نظرة ثاقبة للتحليلات القياسية، بما في ذلك عدد الزيارات وعدد المستخدمين ومصدر حركة المرور والمعلومات السكانية والمزيد.

الموقع الإلكتروني: datagoat.co

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