Dashbot

Dashbot

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الموقع الإلكتروني: dashbot.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dashbot على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Dashbot عبارة عن منصة بيانات للمحادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لاستخراج رؤى قابلة للتنفيذ من تفاعلات العملاء على نطاق واسع. إنه بمثابة أداة إستراتيجية في تحويل بيانات المحادثة متعددة القنوات لتحقيق تجارب أفضل للعملاء لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام. يقوم Dashbot بتوحيد مصادر البيانات المنعزلة عبر المؤسسة بأكملها، واستخلاص الرؤى من البيانات المظلمة واستطلاعات العملاء أو تصميم بيانات المحادثة الحالية لتحسين أداء chatbot. إنه بمثابة مركز مركزي، حيث يقوم بتحويل بيانات المحادثة غير المنظمة إلى تنسيق موحد وقابل للتنفيذ للمؤسسة بأكملها. تأتي المنصة مجهزة بأدوات أتمتة بدون تعليمات برمجية لتسهيل استكشاف البيانات واستخراج الرؤى، مما يسمح للفرق بالتركيز على الإجراءات المستندة إلى البيانات للتحسين التنظيمي. يتيح Dashbot إمكانية تصور رحلة العميل متعددة القنوات الكاملة من خلال دمج قنوات تجربة العملاء، وبالتالي تعزيز تحسين تجربة المستخدم. يتم استخدامه في مختلف الصناعات من قبل فرق تجربة العملاء، وفرق الذكاء الاصطناعي للمحادثة، والفرق الرقمية لدفع التحسينات التي تغذيها البيانات. فهو يساعد المستخدمين على الاستفادة من استراتيجية البيانات أولاً وتسريع الابتكار من خلال تحسين نماذج بيانات معالجة اللغات الطبيعية باستخدام إمكانات التعلم الآلي المتقدمة. تتيح المنصة أيضًا إثراء تجربة العملاء وتجربة الموظف لإمكانيات لا حدود لها في الذكاء الاصطناعي للمحادثة.

الموقع الإلكتروني: dashbot.io

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