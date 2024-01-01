Dasha.AI عبارة عن منصة متقدمة لتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي للمحادثة الواقعيين للغاية لاستخدامها في مجموعة متنوعة من التطبيقات. ويهدف إلى تزويد الشركات بالقدرة على بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي الصوتي والنصي القادرين على تنفيذ مهام العالم الحقيقي. يمكن دمجها في التطبيقات لزيادة العمليات المختلفة مثل المبيعات وتفاعلات العملاء والأتمتة. علاوة على ذلك، تدعم Dasha.AI تجربة محادثة طبيعية للغاية تحاكي التفاعل البشري بشكل فعال، وتتألف من ميزات مثل أوقات الاستجابة المنخفضة للغاية، والتوليف الصوتي الواقعي للغاية، وتقنيات المطالبة الخاصة التي تساهم في حوار يشبه الحياة. تقدم المنصة DashaScript، وهي لغة برمجة وكيل خاصة للتخصيص والمرونة التي لا مثيل لها، وتمكين المطورين من بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم التعامل مع سيناريوهات الاتصال المعقدة والتكيف ديناميكيًا بناءً على شرائح العملاء. وأخيرًا، توفر Dasha.AI منصة Whitelabel لتمكين المطورين من إنشاء منتجات خاصة بالصناعة وتمكين المستخدمين من إنشاء عملاء الذكاء الاصطناعي وإدارتهم دون الحاجة إلى البرمجة. يعد هذا مفيدًا بشكل خاص حيث يمكن للعملاء التركيز على تصميم واجهات وتجارب مستخدم بديهية بينما تعتني Dasha.AI بالمعالجة والإدارة المعقدة للواجهة الخلفية.

الموقع الإلكتروني: dasha.ai

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