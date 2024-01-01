Dark Reading

Dark Reading

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الموقع الإلكتروني: darkreading.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dark Reading على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أحد مواقع أخبار الأمن السيبراني الأكثر قراءة على نطاق واسع: يعد Dark Reading الآن المجتمع الأكثر ثقة عبر الإنترنت لمحترفي الأمن مثلك. يشمل أعضاء مجتمعنا باحثين أمنيين رائدين، ومديري أمن المعلومات، ومتخصصين في التكنولوجيا، إلى جانب الآلاف من المتخصصين الآخرين في مجال الأمن. نريد منك أن تنضم إلينا.

الموقع الإلكتروني: darkreading.com

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