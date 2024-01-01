DailyFX

DailyFX

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

DailyFX هي البوابة الرائدة لأخبار تداول العملات الأجنبية والرسوم البيانية والمؤشرات والتحليلات. كل الأدوات التي تحتاجها للتداول في سوق الصرف الأجنبي.

الموقع الإلكتروني: dailyfx.com

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