Daily Titan

Daily Titan

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الموقع الإلكتروني: dailytitan.com

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ديلي تيتان هي صوت الطالب المستقل في كال ستيت فوليرتون. The Daily Titan عبارة عن منشور طلابي مستقل تحريريًا وموقع إلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي، ويتم طباعته كل يوم اثنين خلال العام الدراسي ويتم تحديثه عبر الإنترنت يوميًا. وهي تعمل بشكل مستقل عن شركة Associated Student Inc.، جامعة ولاية كاليفورنيا، فوليرتون؛ كلية الاتصالات. إدارة جامعة ولاية كاليفورنيا، فوليرتون؛ وجامعة ولاية كاليفورنيا.

الموقع الإلكتروني: dailytitan.com

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