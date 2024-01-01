Dagsavisen

Dagsavisen

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الموقع الإلكتروني: dagsavisen.no

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dagsavisen على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Dagsavisen هي صحيفة شجاعة وجادة وملتزمة تقدم لك الأخبار الأساسية، لا يتم إخبارها فحسب، بل يتم شرحها والتعليق عليها أيضًا.

الموقع الإلكتروني: dagsavisen.no

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