Daftra هي أول بوابة متكاملة وآمنة لإدارة عملك أو شركتك عبر الإنترنت. تعمل خدمات Daftra السحابية على مدار الساعة، مما يضمن تواجدًا بنسبة 99.9% على الشبكة، حيث تتواجد خوادمنا الآمنة في عدة دول وتعمل بالتوازي للوصول إلى البيانات الآمنة لشركتك في أسرع وقت ممكن، من أي مكان أو جهاز.تم إنشاء Daftra بقلم إيزام ويب سوليوشنز؛ شركة تعمل في مجال إدارة الشركات ومقدم SaaS رائد منذ أكثر من 7 سنوات، وقد أنشأت العديد من حلول إدارة الأعمال للسوق العربية والأجنبية ولها مقر رئيسي في الولايات المتحدة ومصر. ومن مجمل تجربة عزام، خرجت دفترا كحل كامل ومتكامل لإدارة الأعمال في السوق العربي، الذي يفتقر بشدة إلى مثل هذه الخدمات. مهما كانت طبيعة عملك، ستجد أن دفترا مجهزة بالكامل وقابلة للتخصيص لتناسب طبيعة عملك واحتياجات الصناعة الخاصة بك، بدءًا من خدمات الفواتير البسيطة إلى الحسابات المالية المعقدة والمخزون والفرق وإدارة العملاء ومتابعتهم. تم تصميم جميع ميزات Daftra خصيصًا لتسهيل عمليات عملك وتوفير الوقت والجهد بحيث يمكن لأي مستخدم ليس لديه خبرة سابقة في إدارة الأعمال والمحاسبة استخدامه لإدارة أعماله مثل المحترفين. تلتزم Daftra بشكل كامل بدعم الأنظمة والعملات والإعدادات الضريبية في الدول العربية والأجنبية على حدٍ سواء. الحل الذي نقدمه هو تحقيق لرؤيتنا؛ تسهيل إدارة الأعمال للشركات في المنطقة العربية، مما يتيح لهم الفرصة لمتابعة شغفهم دون تحمل تعقيدات إدارة أعمالهم بأنفسهم.

الموقع الإلكتروني: daftra.com

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