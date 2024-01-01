Daft Art هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكن المستخدمين من إنشاء أغلفة ألبومات عالية الجودة بسرعة وسهولة. يستخدم جماليات منسقة ويوفر طرقًا مرئية للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي لإنشاء أكبر عدد ممكن من الأعمال الفنية حسب الحاجة حتى يتم تحقيق المظهر المطلوب. يمكن للمستخدمين تخصيص نص العمل الفني عن طريق تحرير عنوان الألبوم واسم الفنان، ويتم تسليم العمل الفني النهائي بتنسيق عالي الدقة مع نسبة العرض إلى الارتفاع الصحيحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين معاينة العمل الفني على جهاز حقيقي قبل اتخاذ قرار بشأن المظهر النهائي وهو جاهز للتحميل على جميع منصات البث. يوفر Daft Art أيضًا عينات من الأغلفة التي صنعها فنانون آخرون لمنح المستخدمين فكرة عن الشكل الذي قد يبدو عليه العمل الفني النهائي. مع Daft Art، يمكن للمستخدمين إنشاء عمل فني سيكونون فخورين به.

الموقع الإلكتروني: daftart.ai

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