Cyqur هو حل أمني ثوري تم تطويره بواسطة Binarii Labs والذي يوفر تشفيرًا آمنًا وتجزئة وتوزيعًا للبيانات الحساسة، مثل كلمات المرور والعبارات الأولية للعملات المشفرة. والفرق الرئيسي بين Cyqur هو أنه لا يقوم بتخزين بياناتك، على عكس خدمات إدارة كلمات المرور الأخرى. يتيح ذلك لـ Cyqur تقديم مثل هذا السعر التنافسي مع توفير أمان غير مسبوق من خلال التشفير والتجزئة والتخزين الموزع.

الموقع الإلكتروني: cyqur.com

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