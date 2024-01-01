Cyqur

Cyqur

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الموقع الإلكتروني: cyqur.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cyqur على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Cyqur هو حل أمني ثوري تم تطويره بواسطة Binarii Labs والذي يوفر تشفيرًا آمنًا وتجزئة وتوزيعًا للبيانات الحساسة، مثل كلمات المرور والعبارات الأولية للعملات المشفرة. والفرق الرئيسي بين Cyqur هو أنه لا يقوم بتخزين بياناتك، على عكس خدمات إدارة كلمات المرور الأخرى. يتيح ذلك لـ Cyqur تقديم مثل هذا السعر التنافسي مع توفير أمان غير مسبوق من خلال التشفير والتجزئة والتخزين الموزع.

الموقع الإلكتروني: cyqur.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cyqur. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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