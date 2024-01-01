Cypress هي أداة اختبار آلية للواجهة الأمامية، تم إنشاؤها للويب الحديث. فهو يوفر اختبارًا أفضل وأسرع وأكثر موثوقية لأي شيء يتم تشغيله في المتصفح. تم بناء Cypress على بنية جديدة تمامًا، ويعمل في نفس حلقة التشغيل مثل التطبيق الذي يتم اختباره - ويعمل على أي إطار عمل أمامي أو موقع ويب. يتعامل تطبيق Cypress مفتوح المصدر مع أطر عمل JavaScript الحديثة بشكل جيد. Cypress Cloud هي خدمة مستضافة تقوم بتجميع وتطبيق الذكاء القوي من عمليات تشغيل اختبار تطبيق Cypress السابقة لدعم سير عمل أفضل لتصحيح أخطاء CI، وتحليلات مجموعة الاختبار، وقدرات تنسيق CI الذكية التي تعمل على تحسين سرعة المطور مع تقليل تكاليف CI.

الموقع الإلكتروني: cypress.io

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