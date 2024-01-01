قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تم تصميم الخدمات المصرفية باستخدام العناصر الأولية الموجودة على السلسلة لمؤسسي وفرق web3. لقد مكنت العملات المستقرة نموذجًا جديدًا من الشركات والموظفين في جميع أنحاء العالم الذين قاموا بجمع رأس المال في USDC وأيضًا دفع رواتب موظفيهم في جميع أنحاء العالم في USDC. بالنسبة لهذه الشركات والمهنيين، يواجه النظام المالي لإدارة النفقات والمدفوعات والمحاسبة تحديات جديدة، وتعمل Cypher على حل هذه المشكلة.

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