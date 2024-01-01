Cypher

Cypher

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: cypherhq.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cypher على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تم تصميم الخدمات المصرفية باستخدام العناصر الأولية الموجودة على السلسلة لمؤسسي وفرق web3. لقد مكنت العملات المستقرة نموذجًا جديدًا من الشركات والموظفين في جميع أنحاء العالم الذين قاموا بجمع رأس المال في USDC وأيضًا دفع رواتب موظفيهم في جميع أنحاء العالم في USDC. بالنسبة لهذه الشركات والمهنيين، يواجه النظام المالي لإدارة النفقات والمدفوعات والمحاسبة تحديات جديدة، وتعمل Cypher على حل هذه المشكلة.

الموقع الإلكتروني: cypherhq.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cypher. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Rho

Rho

rho.co

Spenmo

Spenmo

spenmo.com

Zeni

Zeni

zeni.ai

HostBooks

HostBooks

hostbooks.com

PayTraq

PayTraq

paytraq.com

UA Business Cloud

UA Business Cloud

uabusinesscloud.com

Magna

Magna

magna.so

Kumospace

Kumospace

kumospace.com

HASH

HASH

hash.ai

AccountEdge

AccountEdge

accountedge.com

inBOLD

inBOLD

inboldsolutions.com

Rillet

Rillet

rillet.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية