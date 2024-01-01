Cycle News

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هذه مجلة إخبارية/مجلة إخبارية وموقع إلكتروني لسباقات الدراجات النارية في الولايات المتحدة، وهي مطبوعة أسبوعية من عام 1965 إلى عام 2010، وهي الآن مجلة رقمية أسبوعية. تهدف المجلة إلى توفير تغطية كاملة لكل ما يتعلق بالدراجات النارية.

الموقع الإلكتروني: cyclenews.com

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