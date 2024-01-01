Cybersource

Cybersource

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الموقع الإلكتروني: cybersource.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cybersource على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

في Cybersource، نحن نعرف المدفوعات. لقد ساعدنا في إطلاق ثورة التجارة الإلكترونية في عام 1994 ولم ننظر إلى الوراء منذ ذلك الحين. من خلال الوصول العالمي والقدرات الحديثة والرؤى التجارية، نقوم بإنشاء حلول تجارية مرنة ومبتكرة للحياة اليومية - تجارب تُسعد عملائك وتحفز النمو عالميًا. كل ذلك من خلال سهولة وبساطة منصة رقمية واحدة لإدارة جميع أنواع الدفع واستراتيجيات الاحتيال والمزيد. مع العلم أننا جزء من Visa ومعاييرها المهووسة بالأمان، يمكنك أن تثق في أن أعمالك تحظى بالعناية الجيدة - أينما ذهبت.
الفئات:
Finance
برامج معالجة الدفع

الموقع الإلكتروني: cybersource.com

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بدائل

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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