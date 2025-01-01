بدائل - CyberSmart

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne منصة تربط المؤسسات بباحثي الأمن لاكتشاف الثغرات في البرمجيات مقابل مكافآت، وتساعد في إدارة برامج Bug Bounty.

HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

تقدم تطبيق HornetSecurity حلول شاملة للأمان، الامتثال، والنسخ الاحتياطي لبيانات Microsoft 365 مع حماية متقدمة للبريد الإلكتروني واستعادة البيانات.

(ISC)2

(ISC)2

isc2.org

تطبيق (ISC)² يدعم محترفي الأمن السيبراني في إدارة شهاداتهم وتطوير مهاراتهم، ويوفر موارد للدراسة، وأدوات امتحانات، وفرص تواصل.

HackNotice

HackNotice

hacknotice.com

تطبيق HackNotice يساعد الأفراد والمؤسسات في مراقبة وإدارة الأمن السيبراني من خلال تنبيهات حول انتهاكات البيانات والتهديدات الإلكترونية.

Synack

Synack

synack.com

سنك هو منصة لاختبار الاختراق كخدمة، تجمع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن المؤسسات وتحسين الموقف الأمني.

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera تطبيق للتحقق الآلي من الأمان السيبراني، يساعد المؤسسات على تقييم نقاط الضعف وتعزيز الأمان من خلال محاكاة الهجمات.

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

أدوات Pentest هي منصة سحابية لاختبار أمان التطبيقات والشبكات، تتيح اكتشاف نقاط الضعف وتحليلها. تشمل اختبار آلي ويدوي، وتدعم مختلف التقنيات.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk هي منصة أمان للمطورين لتأمين التعليمات البرمجية، والتبعيات مفتوحة المصدر، والحاويات، والبنية التحتية من خلال فحص وتحليل الثغرات.

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate هي منصة للتحقق من الأمن السيبراني، تقدم محاكاة للهجمات لتقييم وتعزيز الدفاعات ضد التهديدات المتطورة.

Scrut Automation

Scrut Automation

scrut.io

Scrut Automation هو منصة لجمع وتحليل بيانات الامتثال، تراقب وتدير الأمان وتبسط الالتزام بالمعايير التنظيمية مثل GDPR و ISO 27001.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify هو تطبيق شامل لأمان الشبكات يوفر أدوات للكشف عن التهديدات، تقييم الأمن، وتدريب الموظفين على الوعي الأمني.

Jericho Security

Jericho Security

jerichosecurity.com

تطبيق Jericho Security يستخدم الذكاء الاصطناعي لتدريب الموظفين على التعرف على تهديدات الأمن السيبراني من خلال محاكاة هجمات مخصصة.

Immersive Labs

Immersive Labs

immersivelabs.com

تطبيق Immersive Labs يعزز مرونة القوى العاملة السيبرانية من خلال تقديم تقييمات ومختبرات عملية لتحسين مهارات الأمن السيبراني بالمؤسسات.

Awaretrain

Awaretrain

awaretrain.com

تطبيق Awaretrain يساعد المنظمات على تعزيز الوعي الأمني بين الموظفين من خلال محتوى تفاعلي وألعاب، بهدف تقليل مخاطر خروقات البيانات.

CultureAI

CultureAI

culture.ai

تطبيق CultureAI لإدارة مخاطر الأمان البشري، يتتبع سلوكيات الموظفين الأمنية ويقدم رؤى لتحسين الأمان والتقليل من المخاطر.

BeamSec

BeamSec

beamsec.com

تطبيق BeamSec يقدم حلول الأمن السيبراني ويدرب الموظفين على مواجهة تهديدات البريد الإلكتروني الاحتيالية.

Malcare

Malcare

malcare.com

MalCare هو تطبيق أمان لمواقع WordPress، يوفر مسحًا تلقائيًا للبرامج الضارة وإزالة سريعة وجدار حماية لحماية الموقع.

CybSafe

CybSafe

cybsafe.com

CybSafe هي منصة لإدارة المخاطر البشرية في الأمن السيبراني، توفر أدوات للتدريب والوعي للمساعدة في تقليل المخاطر داخل المؤسسات.

Qualys

Qualys

qualys.com

تطبيق Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية وتقييم المخاطر السيبرانية، يقدم رؤى ويساعد في تعزيز الأمان والامتثال.

Secure Code Warrior

Secure Code Warrior

securecodewarrior.com

تطبيق Secure Code Warrior يساعد المطورين على تحسين مهارات الترميز الآمنة من خلال تدريب تفاعلي وتقييمات لتقليل الثغرات الأمنية في البرمجيات.

Phishr

Phishr

phishr.com

تطبيق PHISHR يوفر محاكاة للتصيد الاحتيالي مع تعليم مخصص للأمن السيبراني لحماية المؤسسات من الهجمات، دون الحاجة لتدخل يدوي.

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti هي منصة للأمن السيبراني تربط المؤسسات بمجموعة من الباحثين لتحديد نقاط الضعف وتعزيز الدفاعات الأمنية.

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

تطبيق HostedScan يوفر مراقبة وتنبيهات مستمرة لثغرات الأمان من خلال مسح ضعف تلقائي لأصول تكنولوجيا المعلومات مع دعم تكامل API.

Workiva

Workiva

workiva.com

Workiva هو تطبيق سحابي لتبسيط التقارير المالية وإدارة ESG، ويوفر تسهيلات التعاون ودمج البيانات مع ضمان الامتثال التنظيمي.

Patchstack

Patchstack

patchstack.com

يمكن Patchstack حماية مواقع الويب من نقاط الضعف من خلال التصحيح الآلي والكشف عن التهديدات في الوقت الفعلي.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.

Harness

Harness

harness.io

Harness هو حل لتوصيل البرمجيات يعمل على أتمتة عمليات النشر والتحقق والتراجع، مما يسهل على الفرق إدارة إصدارات البرامج بكفاءة.

Detectify

Detectify

detectify.com

Detectify هي أداة لرصد وتحليل سطح الهجوم الخارجي، تساعد المؤسسات على تحديد وإدارة نقاط الضعف الأمنية في التطبيقات والبنية التحتية.

BitNinja

BitNinja

admin.bitninja.io

BitNinja هو تطبيق لحماية الخوادم من التهديدات الإلكترونية، يقدم إدارة سمعة IP، جدار حماية، والكشف عن البرامج الضارة، مع واجهة سهلة الاستخدام.

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