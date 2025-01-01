بدائل - CyberSmart

Wiz
wiz.io
Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne منصة تربط المؤسسات بباحثي الأمن لاكتشاف الثغرات في البرمجيات مقابل مكافآت، وتساعد في إدارة برامج Bug Bounty.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
تقدم تطبيق HornetSecurity حلول شاملة للأمان، الامتثال، والنسخ الاحتياطي لبيانات Microsoft 365 مع حماية متقدمة للبريد الإلكتروني واستعادة البيانات.
(ISC)2
isc2.org
تطبيق (ISC)² يدعم محترفي الأمن السيبراني في إدارة شهاداتهم وتطوير مهاراتهم، ويوفر موارد للدراسة، وأدوات امتحانات، وفرص تواصل.
HackNotice
hacknotice.com
تطبيق HackNotice يساعد الأفراد والمؤسسات في مراقبة وإدارة الأمن السيبراني من خلال تنبيهات حول انتهاكات البيانات والتهديدات الإلكترونية.
Synack
synack.com
سنك هو منصة لاختبار الاختراق كخدمة، تجمع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن المؤسسات وتحسين الموقف الأمني.
Pentera
pentera.io
Pentera تطبيق للتحقق الآلي من الأمان السيبراني، يساعد المؤسسات على تقييم نقاط الضعف وتعزيز الأمان من خلال محاكاة الهجمات.
Pentest Tools
pentest-tools.com
أدوات Pentest هي منصة سحابية لاختبار أمان التطبيقات والشبكات، تتيح اكتشاف نقاط الضعف وتحليلها. تشمل اختبار آلي ويدوي، وتدعم مختلف التقنيات.
Snyk
snyk.io
Snyk هي منصة أمان للمطورين لتأمين التعليمات البرمجية، والتبعيات مفتوحة المصدر، والحاويات، والبنية التحتية من خلال فحص وتحليل الثغرات.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate هي منصة للتحقق من الأمن السيبراني، تقدم محاكاة للهجمات لتقييم وتعزيز الدفاعات ضد التهديدات المتطورة.
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation هو منصة لجمع وتحليل بيانات الامتثال، تراقب وتدير الأمان وتبسط الالتزام بالمعايير التنظيمية مثل GDPR و ISO 27001.
Defendify
defendify.com
Defendify هو تطبيق شامل لأمان الشبكات يوفر أدوات للكشف عن التهديدات، تقييم الأمن، وتدريب الموظفين على الوعي الأمني.
Jericho Security
jerichosecurity.com
تطبيق Jericho Security يستخدم الذكاء الاصطناعي لتدريب الموظفين على التعرف على تهديدات الأمن السيبراني من خلال محاكاة هجمات مخصصة.
Immersive Labs
immersivelabs.com
تطبيق Immersive Labs يعزز مرونة القوى العاملة السيبرانية من خلال تقديم تقييمات ومختبرات عملية لتحسين مهارات الأمن السيبراني بالمؤسسات.
Awaretrain
awaretrain.com
تطبيق Awaretrain يساعد المنظمات على تعزيز الوعي الأمني بين الموظفين من خلال محتوى تفاعلي وألعاب، بهدف تقليل مخاطر خروقات البيانات.
CultureAI
culture.ai
تطبيق CultureAI لإدارة مخاطر الأمان البشري، يتتبع سلوكيات الموظفين الأمنية ويقدم رؤى لتحسين الأمان والتقليل من المخاطر.
BeamSec
beamsec.com
تطبيق BeamSec يقدم حلول الأمن السيبراني ويدرب الموظفين على مواجهة تهديدات البريد الإلكتروني الاحتيالية.
Malcare
malcare.com
MalCare هو تطبيق أمان لمواقع WordPress، يوفر مسحًا تلقائيًا للبرامج الضارة وإزالة سريعة وجدار حماية لحماية الموقع.
CybSafe
cybsafe.com
CybSafe هي منصة لإدارة المخاطر البشرية في الأمن السيبراني، توفر أدوات للتدريب والوعي للمساعدة في تقليل المخاطر داخل المؤسسات.
Qualys
qualys.com
تطبيق Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية وتقييم المخاطر السيبرانية، يقدم رؤى ويساعد في تعزيز الأمان والامتثال.
Secure Code Warrior
securecodewarrior.com
تطبيق Secure Code Warrior يساعد المطورين على تحسين مهارات الترميز الآمنة من خلال تدريب تفاعلي وتقييمات لتقليل الثغرات الأمنية في البرمجيات.
Phishr
phishr.com
تطبيق PHISHR يوفر محاكاة للتصيد الاحتيالي مع تعليم مخصص للأمن السيبراني لحماية المؤسسات من الهجمات، دون الحاجة لتدخل يدوي.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti هي منصة للأمن السيبراني تربط المؤسسات بمجموعة من الباحثين لتحديد نقاط الضعف وتعزيز الدفاعات الأمنية.
HostedScan
hostedscan.com
تطبيق HostedScan يوفر مراقبة وتنبيهات مستمرة لثغرات الأمان من خلال مسح ضعف تلقائي لأصول تكنولوجيا المعلومات مع دعم تكامل API.
Workiva
workiva.com
Workiva هو تطبيق سحابي لتبسيط التقارير المالية وإدارة ESG، ويوفر تسهيلات التعاون ودمج البيانات مع ضمان الامتثال التنظيمي.
Patchstack
patchstack.com
يمكن Patchstack حماية مواقع الويب من نقاط الضعف من خلال التصحيح الآلي والكشف عن التهديدات في الوقت الفعلي.
Proofpoint
proofpoint.com
تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.
Harness
harness.io
Harness هو حل لتوصيل البرمجيات يعمل على أتمتة عمليات النشر والتحقق والتراجع، مما يسهل على الفرق إدارة إصدارات البرامج بكفاءة.
Detectify
detectify.com
Detectify هي أداة لرصد وتحليل سطح الهجوم الخارجي، تساعد المؤسسات على تحديد وإدارة نقاط الضعف الأمنية في التطبيقات والبنية التحتية.
BitNinja
admin.bitninja.io
BitNinja هو تطبيق لحماية الخوادم من التهديدات الإلكترونية، يقدم إدارة سمعة IP، جدار حماية، والكشف عن البرامج الضارة، مع واجهة سهلة الاستخدام.
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