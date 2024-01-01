تساعد منصة Cyara CX Assurance الحائزة على جوائز الشركات على تسريع تطوير تجربة العملاء، وزيادة الجودة عبر جميع القنوات الرقمية والصوتية، وضمان رحلات العملاء من البداية إلى النهاية. تدعم منصة Cyara دورة حياة تطوير البرامج بالكامل لتجربة العملاء، بدءًا من التصميم وحتى الاختبار الوظيفي واختبار الانحدار، واختبار قبول المستخدم، واختبار التحميل ومراقبة الإنتاج. نحن نقوم بالاختبار من وجهة نظر العميل، مما يضمن تحديد المشكلات التي تؤثر على تجربة العميل عبر مجموعة التكنولوجيا المعقدة المستخدمة لتقديم تلك التجربة. www.cyara.com فوائد منصة ضمان تجربة العملاء منصة واحدة تتعامل مع مجموعة كاملة من احتياجات تطوير وضمان تجربة العملاء بدءًا من التصميم وحتى المراقبة. تنفيذ تصميم تجربة العملاء، واكتشاف تجربة العملاء، واختبار الانحدار الوظيفي، واختبار الأداء، والمراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. العمل من بيئة تعاونية تلتقط التصميمات والاختبارات، مما يمكّن جميع أعضاء الفريق من مشاركة البرامج النصية والبيانات وإعادة استخدامها عبر الوظائف. الحد الأقصى من الإنتاجية يمكنك زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد من خلال الأتمتة الكاملة. اكتشاف تجربة العملاء الحالية تلقائيًا، وإنشاء البرامج النصية للاختبار وصيانتها تلقائيًا، وإجراء تأليف البرنامج النصي للاختبار سهل الاستخدام، وإعادة استخدام البرامج النصية للاختبار عبر أنواع الاختبار، وإعادة استخدام بيانات الاختبار عبر حالات الاختبار والحملات. تستخدم Cyara أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) كروبوتات لإنشاء الآلاف من تفاعلات العملاء تلقائيًا لمحاكاة الاتصال بالعملاء في العالم الحقيقي. الأكثر شمولاً دعم أوسع احتياجات ضمان تجربة العملاء من خلال ضمان رحلات العميل الشاملة متعددة القنوات، بدءًا من الخدمة الذاتية وحتى الخدمة بمساعدة الوكيل وسطح مكتب الوكيل. اختبر أكبر مجموعة من القنوات الرقمية والصوتية بما في ذلك الرد الصوتي التفاعلي (IVR) والدردشة والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وغيرها. تمكين Agile وDevOps تسريع التطوير وتحسين الجودة من خلال تمكين ممارسات Agile وDevOps. انتقل إلى اليسار عن طريق إنشاء حالات اختبار من مرحلة التصميم. تعزيز التعاون من خلال التصور والقدرات التمكينية المصممة للفرق المختلفة.

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