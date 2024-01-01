CustomerOS

CustomerOS

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: customeros.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CustomerOS على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

التوقف عن إدارة العملاء. تنمو لهم بدلا من ذلك. نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) استباقي مصمم لبرامج SaaS الحديثة. قم بتوحيد بيانات العملاء والتعاون عبر الفرق وزيادة الإيرادات مع أفضل عملائك.

الموقع الإلكتروني: customeros.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CustomerOS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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