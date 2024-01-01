يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CustomerOS على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

التوقف عن إدارة العملاء. تنمو لهم بدلا من ذلك. نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) استباقي مصمم لبرامج SaaS الحديثة. قم بتوحيد بيانات العملاء والتعاون عبر الفرق وزيادة الإيرادات مع أفضل عملائك.

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