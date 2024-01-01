Curated

Curated

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: curated.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Curated على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتوصيل رسائل إخبارية مذهلة عبر البريد الإلكتروني يستمتع بها القراء بالفعل. يبدو قالبنا الصلب (القابل للتخصيص) رائعًا في كل عميل بريد إلكتروني، لذا يمكنك التركيز على المحتوى، وليس التصميم.
الفئات:
Productivity
برامج النشر المكتبي

الموقع الإلكتروني: curated.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Curated. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Canva

Canva

canva.com

VistaCreate

VistaCreate

create.vista.com

PosterMyWall

PosterMyWall

postermywall.com

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

Desygner

Desygner

desygner.com

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Visme

Visme

visme.co

Designrr

Designrr

designrr.io

Venngage

Venngage

venngage.com

Marq

Marq

marq.com

Template.net

Template.net

template.net

Curvenote

Curvenote

curvenote.com

قد يعجبك أيضًا

Learning Studio AI

Learning Studio AI

learningstudioai.com

Knak Templates

Knak Templates

knak.com

Cyberimpact

Cyberimpact

cyberimpact.com

Ahsuite

Ahsuite

ahsuite.com

Postmark

Postmark

postmarkapp.com

LaterMail

LaterMail

latermail.app

PosterMyWall

PosterMyWall

postermywall.com

July

July

withjuly.com

Viral Loops

Viral Loops

viral-loops.com

Swag Hut

Swag Hut

swaghut.com

Critical Impact

Critical Impact

criticalimpact.com

Disroot Mail

Disroot Mail

disroot.org

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية