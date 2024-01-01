Culture Biosciences

Culture Biosciences

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الموقع الإلكتروني: culturebiosciences.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Culture Biosciences على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تطوير العمليات الحيوية دون الاختناقات. تعمل المفاعلات الحيوية المرتبطة بالسحابة في Culture على تمكين تجارب زراعة الخلايا بمرونة أكبر، مما يوفر إجابات سريعة ودقيقة لأسئلة العملية الحيوية الأكثر أهمية لديك.

الموقع الإلكتروني: culturebiosciences.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Culture Biosciences. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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