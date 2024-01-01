Cucumber

Cucumber

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الموقع الإلكتروني: cucumber.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cucumber على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقوم الخيار بدمج المواصفات ووثائق الاختبار في وحدة واحدة متماسكة.
الفئات:
Software Development
أدوات اختبار البرمجيات

الموقع الإلكتروني: cucumber.io

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Postman Web

postman.com

UserTesting

UserTesting

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BrowserStack

BrowserStack

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Hotjar

Hotjar

hotjar.com

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Qase

qase.io

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Sauce Labs

Sauce Labs

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Browserling

Browserling

browserling.com

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DevDocs

DevDocs

devdocs.io

Docuo

Docuo

spreading.ai

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