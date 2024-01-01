csvbase

csvbase

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الموقع الإلكتروني: csvbase.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من csvbase على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

csvbase مجاني للبيانات المفتوحة - يمكن لجميع المستخدمين تحميل ومشاركة جداول عامة غير محدودة مجانًا تمامًا.

الموقع الإلكتروني: csvbase.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ csvbase. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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